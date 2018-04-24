邱澤變身漂丿台客 看完劇本自己都覺得荒謬

電影由黃迪揚（左）及邱澤爆笑演出。（華映提供）

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邱澤（左）扮刺青台客，造型大轉變。（華映提供）
《江湖無難事》劇情出人意外，連演員都覺得挺荒謬。（華映提供）

由導演高炳權執導，集合電眼王子邱澤、演員黃迪揚、姚以緹、阿喜（林育品）、黃尚禾及吳震亞，再加上資深實力前輩龍劭華、梁赫群及顏正國共同演出的國片《江湖無難事》，電影月初開鏡，預計拍攝1個月，離奇爆笑的劇情連演員都喊：「荒謬！」

男主角邱澤一改以往高富帥的王子形象，在片中扮演台客製片人，完全顛復帥哥模樣，他說：「這是個很草根的人物，個性很直接，而造型上就是個兄弟樣，所以我也做了調整和適應。」也透露：「這次的劇本真的太荒謬，我和導演討論要減少表演上的喜感，用很認真的方式去演，效果應該也會很不同，讓自己都很期待這部電影。」

邱澤表示為了有好的喜劇效果，高炳權特別要求他劇本不要看太熟，好在現場有不同反應的火花，讓向來做足準備的他有點不太習慣，笑說：「我有幾場戲就被導演發現劇本看得很熟，他特別要求我不能再看了。」而和他在片中演出難兄難弟的搭檔，劇場知名演員黃迪揚則說：「這次劇本真的是荒謬致極，但看下去又很吸引人，幽默好笑又有友誼的情感，開心可以參與演出。」

姚以緹在電影裡也有突破性的演出，她透露一開鏡居然就是演個屍體，但眾人卻一直在她身邊搞笑演戲，讓她忍到要咬住舌頭才能不笑出聲音來；而阿喜扮演大體化妝師，是位ㄎㄧㄤ妹，得靠減少睡眠時間才能進入角色的狀態。

(中時 )

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