能仁家商毛珩凱進廚房 為「追尋父親走過的路」

2018年04月24日 15:46 中時 葉書宏

能仁家商餐飲科三年級學生毛珩凱參加106學年度商業類科競賽奪得中餐烹調類金手獎。（葉書宏攝）

能仁家商餐飲科三年級學生毛珩凱參加106學年度商業類科競賽奪得中餐烹調類金手獎。（葉書宏攝）

能仁家商餐飲科三年級學生毛珩凱參加106學年度商業類科競賽奪得中餐烹調類金手獎。（葉書宏攝）

能仁家商餐飲科三年級學生毛珩凱參加106學年度商業類科競賽奪得中餐烹調類金手獎。（葉書宏攝）

能仁家商餐飲科三年級學生毛珩凱參加106學年度商業類科競賽奪得中餐烹調類金手獎。（葉書宏攝）

能仁家商餐飲科三年級學生毛珩凱本就讀台北市西松高中，因為「興趣」使然毅然決然從普通高中轉至高職體系，經由師長訓練，果然在106學年度商業類科競賽奪得中餐烹調類金手獎。他說，念高中時相當迷惘不知道未來方向，身為廚師之子想要追尋父親走過的道路。

毛珩凱來自於單親家庭，父親本任職於某餐廳廚師，後來自行創業在市場內擺攤販售自製泡菜、魷魚、養生甜湯等，國中畢業後進入西松高中就讀，但高中的課程內容一點都無法吸引他，毛珩凱決定向父親告知轉學的念頭。

毛珩凱表示，父親本來任職於某餐廳廚師，深知廚師這條路相當辛苦，因此希望他好好念書，當父親知道他要轉學時，一開始並不太支持，但父親並未強迫他要繼續念普通高中，僅簡單跟他說「如果要轉學，要念高職那就好好念！」

毛珩凱因表哥就讀能仁家商，決定轉學至能仁家商學習餐飲，每天從汐止住處通勤至新店就學，為了參加商業類科競賽提早半年準備培訓，幾乎天天到校，放學後留下來練習，除了兼顧比賽外，放學後仍會到姑姑經營的日式料理店打工。

毛珩凱憑著堅持果然在各項競賽中脫穎而出，106學年度商業類科競賽奪得中餐烹調類金手獎、東南科技大學餐旅管理系中式廚藝刀工競賽金牌、第一屆全國文創美學創意競賽精緻開胃菜組季軍。

他說，為了比賽幾乎婉拒所有的活動，同學、朋友假日邀約的聚會他幾乎都無法參加，常常一個人關在教室內練習，從沒想過要放棄，因為這是自己所選擇的。

指導老師游皓鈞表示，自己也是選手出身，了解其中的挫折與困難，毛珩凱態度相當良好，「什麼事情都肯學！肯願意做！」校方的培訓方式相當注重學生的獨立性，不僅要訓練培訓還會安排餐會、茶會等活動，讓他有更多的實務經驗，更讓他擔任班級的助教，「要能夠教人，才代表你已經都會了！」

指導老師李汯沂說，毛珩凱反應很好，他的學科表現是全國第二名，永遠把自己當成白紙，對於學習新菜色、新作法一點都不會排斥，若可以再加強「美」的訓練，讓自己的擺盤更出色，日後必可以再獲得更好的成績，師長們也常常鼓勵他繼續前往高雄餐旅大學精進。

(中時 )