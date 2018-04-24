「厭世臉」女歌手第一次獻給台灣粉絲

Aimyon的招牌厭世臉已經成為指標。（華納提供）

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來自日本兵庫縣西宮的創作歌手「中毒性歌姬」Aimyon（愛繆）唱紅日劇《你只想住在吉祥寺嗎？》主題曲〈曾經活著啊〉，作品受到廣大歡迎，再加上她獨特的「厭世臉」，成為新世代女孩指標。繼去年發行首張正規專輯《青春的悸動》之後，Aimyon即將在4月25日推出2018首支單曲《假如在滿月之夜》，並宣布6月將首次移師海外，來到台灣舉辦第一場海外演唱會。

Aimyon3月起在日本展開個人巡迴公演，包括4月份開跑的「AIMYON TOUR 2018 -TELEPHONE LOBSTER-番外編「BOIL」」的所有演出場次在內，門票銷售一空，氣勢銳不可擋，也乘勢宣布將於6月22日首次來台演出，舉行「愛繆2018最新巡演 -TELEPHONE LOBSTER- 台灣限定場」，除了帶來精彩表演，她也預定在會後進行簽名會。

Aimyon首次台北演唱會「愛繆2018最新巡演 -TELEPHONE LOBSTER- 台灣限定場」門票將在5月6日中午12點，於全台全家便利商店Famiport及FamiTicket全網購票網同步搶購，全場統一價新台幣1,800元。當日持有門票者，若於演唱會現場購買正規專輯《青春的悸動》，就有機會憑加贈的限定特典海報，在會後親自與偶像面對面進行簽名，限額100名。

(中時 )

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