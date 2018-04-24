險變兒虐事件！李昌鈺爆：保母喝酒 差點害兒女溺死

李昌鈺以自身經驗為例，生動解說兒虐事件。（葉臻攝）

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林口長庚醫院去年11月成立「兒少保護中心」，撥款擴大兒少保護工作，24日舉辦首場研討會，以「讓證據說話—看神探為受虐兒伸張正義」為主題，邀來李昌鈺博士以「親子謀殺案及其處理」與「親子犯罪之採證」2大主題，分享對家暴刑事辦案經驗。

林口長庚醫院表示，台灣去年因為虐待死亡的兒童案件約有155件數，數字每年都在增加，但開案率卻逐年下降，幾乎只有10％，其中只有2.8％可以提告，單就長庚醫院通報上去的案件，也只有30％會由社會局派案，最大的原因就是證據保存不足，包括第一時間醫護人員在沒有專業知識之下，將可能被視為證據的物品丟棄，因此訓練觀念的醫護人員和訓練有素的司法人員，才能在加強兒虐事件的破案，讓兒童免於更大的傷害。

李昌鈺在研討會時，笑說自己為了這次研討會，備課到凌晨2點多，他也拿出多張受虐兒傷勢照片做講解，包括常見的菸頭、熱水、熨斗等燙傷，和應該特別注意是否有陳舊性傷痕。

他也以自己為例，過去曾聘保母照顧子女，有1天因為忘記帶東西回家，竟然發現保母在家中翹著腳喝紅酒，「雖然我不太喝酒，保母喝掉也就算了」，但他年幼的子女卻在廁所裡面玩耍，整間廁所都淹水，「如果一不小心淹死，就會變成兒虐事件了。」

院方表示，藉由研討會希望第一線醫護人員和社工都能有司法刑事的觀念，對於兒虐案可以很快速的辨認、傷勢紀錄很完善，才能給予受虐兒早期的保護，醫院也要有保存證據的機制，小朋友喝過的、吃過的都能保存，也希望能有受過訓練、擁有公權力的司法人員介入協助蒐證。

(中時 )

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