反對空汙 玄奘廣電系畢展拍攝「爭兩口氣」

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旺報

「爭兩口氣」首播 近年來台灣空汙問題爭議不斷，雲林縣元長鄉子茂村的上千位村民受卻飽受臭氣之苦！20多年來，子茂堆肥場非法露天曝曬，造成全村腐臭熏天。對此玄奘大學廣播與電視新聞學系大四生，推出畢業成果展開幕片「爭兩口氣」，傳達支持農村抗爭與對抗空汙的立場。

為了表達對空汙的反對，以及環境保護訴求，玄奘大學廣電新聞學系畢業成果展開幕片「爭兩口氣」便是學生耗時10個月拍攝子茂抗爭事件的紀錄片。導演周均庭表示，「我們要傳達的不是造假出來、子茂阿公阿嬤被同情的情節，我們所拍出的，是他們為了保護家園的骨氣！」。

玄奘大學廣電新聞學系「爭兩口氣」團隊表示，子茂村成日臭氣衝天，原本應該籠罩在清新空氣之下的鄉村，因受不肖堆肥場業者非法露天曝曬、攪拌有機肥影響，村民們被迫喪失最基本的生活權益。

玄奘大學廣電新聞學系「爭兩口氣」團隊認為，村民多次與業者進行溝通，對方也保證會採取改善措施。但大家的信任與期待，換來的卻是業者居然要偷偷擴廠，忍受了長達20年惡臭的無奈，瞬間化爲一觸即發的怒氣，他們要爭回原本的生活，他們要守護自己的家園！

去年6月，子茂村民成立了「子茂反污染自救會」，抗爭不肖堆肥場的歷程正式展開。 這段抗爭過程中，本團隊記錄著子茂村民想要守護家園的骨氣和懇切。平日只知道如何務農的村民，在面對繁瑣的行政程序，艱澀陌生的專有名詞，更是努力的去嘗試瞭解，依法進行抗爭。各單位的推托説辭、不肖業者的投機心態，都是等著村民們去剋服的障礙。

歷經10個月的記錄，玄奘大學廣電新聞學系「爭兩口氣」團隊深信，子茂村雖是個小小的鄉村，反映著的卻是現今臺灣社會抗爭的常態與無奈。在衆多小蝦米對抗大鯨魚的故事當中，子茂村終究能否迎來一絲曙光？

「爭兩口氣」將會在4月27日於大可居青年旅社進行首播。欲瞭解更多相關資訊，可至臉書搜尋「射入者影像製作團隊-玄奘大學廣電系103級畢業展-裸視」。

「爭兩口氣」展演資訊：時間：2018年4月27日（五）上午11時30分 地點：大可居青年旅社（臺北市萬華區昆明街316號）

(旺報 )

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