「過去7年為何不禁煤？」 葉元之轟蘇貞昌和新北脫節

新北市議員參選人葉元之發文打臉蘇貞昌。（葉書宏翻攝）

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中時

國民黨新北市長參選人侯友宜說當選市長會禁止核發生煤許可，對手蘇貞昌質疑，「這是選舉語言，為什麼過去7年不禁？」對此，前新北市府副發言人、新北市議員參選人葉元之發文打臉指出，市府在2016年7月就停發新生煤許可，蘇貞昌真的是「和新北市脫節了」。

葉元之表示，所有的新北市民，都很關切未來市長對深澳電廠的立場，但蘇貞昌到目前為止，只是一再用「空心菜式的廢話」來唬弄市民，就是不願簡簡單單講清楚，「是贊成，還是反對」，以前的蘇貞昌是「衝衝衝」，現在變成了「空空空」。

葉元之批蘇，畢竟要選舉時才出現，短時間要進入狀況不太容易。他也酸蘇式父女，有其女必有其父，蘇巧慧說三鶯線沒動工，蘇貞昌說新北市沒禁發生煤許可。兩人對市政都不了解，又或者父女兩人同樣視力不佳，可以考慮一起配副眼鏡。

葉元之說，或許蘇貞昌會問，新北市不是很反燃煤的嗎，為什麼不連以前核發的都撤銷呢？他解釋，施政的原則是不會溯及既往。民進黨說非核家園是向後生效，所以重啟核二，那新北市停發新的生煤許可，但已經核發的林口電廠繼續運作，道理是相同的。

葉元之最後還酸環保署副署長詹順貴，說詹在當環保律師時，對新北市停發生煤許可大力支持。詹當時說，「減少燒生煤，空氣污染會少很多，燃煤產生的空氣污染物危害環境，也直接傷害人的健康，應逐年減量使用。」對照詹現在力挺燃煤電廠，葉元之感嘆，「昔日的詹順貴律師，被外星人綁架了嗎？」

(中時 )

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