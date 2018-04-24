空軍維修士官退役 看準冷凍空調市場缺參訓轉職

2018年04月24日 15:47 中時 吳江泉

王維中檢查線路是否有問題。（吳江泉攝）

台東地區缺乏冷凍空調裝修人才，曾在空軍擔任維修士官的王維中，退役後專程從台東跑到高雄參加勞動部高屏澎東分署的冷凍空調配線課程，「大家都說我很狂」，正是這種積極的態度，讓他訓後順利進入冷凍空調裝修公司，持續在職場上提升自己的工作技能。

王維中退役後曾經在台東的大型賣場工作，從事管理及維修冷凍櫃，但學到的維修技術有限，只會簡單的調整，若整個故障還是要找人來修理，幾次與冷凍維修師傅的合作經驗中，他發現台東地區冷凍與空調維修相關人才嚴重不足，是不錯的就業市場，在勞動部台東就業中心推薦下，前往高雄學習冷凍空調配線的裝修技術。

在勞動部高屏澎東分署參訓期間，課程安排從壓縮機循環吸放熱的原理、冰箱的冷凝器等等基礎知識，到配線、維修等實作技巧，雖是維修士官出身的王維中，也曾在複雜的管、線路銜接學習過程中遇到瓶頸，所幸在李啟銘老師指導下，王維中漸漸掌握箇中訣竅，同時也取得冷凍丙級證照，結訓後到高雄冷凍空調裝修公司服務，他希望將來能回台東地區服務民眾，給大家一個舒適又涼爽的夏天。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，「自辦職前訓練課程」包括冷凍空調配線、鋼結構製作、資訊、自動控制、管理服務等訓練職類，招生對象是年滿15歲以上，具有就業意願、希望學習一技之長民眾，歡迎符合各職類資格的民眾上勞動部高屏澎東分署網站查詢。

(中時 )