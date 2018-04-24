文金會將登場 南韓在板門店進行首次排練

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旺報
呂佳蓉

文金會談即將舉行，南北韓雙方為細節做出流程排練，據韓聯社報導，南韓籌委會今日下午將在會談舉辦地的板門店韓方一側的「和平之家」進行領導人會談相關流程的首次排練。

擔任籌委會委員長的南韓總統府秘書室室長任鐘晳指揮會議流程排練，按照領導人會談當天的日程安排，對南北韓領導人移動路徑、會談順序、會場佈置等所有細節進行檢查。當天，籌委會還將在板門店「自由之家」3樓和韓國國際展覽中心（KINTEX）第一展館開設狀況室，監控應對突發狀況。

報導指出，25日北韓國務委員會部長金昌善將率團訪問「和平之家」，南韓籌委會將與北韓一起進行閉門排練。26日，籌委會還將進行一次排練，屆時陪同南韓總統文在寅前往文金會談地點的6名隨行人員都將到現場參加排練。6人分別為青瓦臺秘書室室長任鐘晳、青瓦臺國家安保室室長鄭義溶、國家情報院院長徐薰、統一部長官趙明均、國防部長官宋永武、外交部長官康京和。

另一方面，設置於韓國國際展覽中心的主新聞中心將於26日對外開放，任鐘晳屆時將就領導人會談最終細節安排召開記者會。截至目前，有41個國家460家媒體的2850名記者報名採訪，無事先登記的記者可到主新聞中心現場報名，預計記者人數將超過3000人。

(旺報 )

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