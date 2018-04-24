桃園災害防救演習 場面逼真

2018年04月24日 14:28 中時 呂筱蟬

桃園市災害搶救演練場面逼真。(呂筱蟬攝)

桃園市災害搶救演練場面逼真。(呂筱蟬攝)

桃園市政府107年災害防救演習24ㄖ登場，包括火災搶救、大量傷病患、輻射災害搶救、防汛、地下管線挖損緊急應變、毒性化學物質災害搶救、震災建築物倒塌搶救等7個演習項目，驗證各單位平時訓練有素的成果，讓桃園成為更加安全的韌性城市。

鄭文燦指出，災害無法完全避免，但可透過平日進行防災及減災準備，讓災害來臨時的搶救及災後復原工作進行得更好。

桃園各種防災演練以社區為單位加以落實，包括水患自主社區防災演練、消防防災演練等，皆在第一線社區執行。消防局今日特別辦理防救災智慧系統演練，相關功能非常健全，每個場景所需的必要資料，都能夠在抵達現場前準備完畢，而透過平時演習訓練，加強防災意識，使桃園變得更加安全、讓市民更為安心。

消防局長胡英達表示，鑒於0206花蓮地震造成人命傷亡及5月防汛期的到來，本次演習情境假定為4月24日清晨因強降雨引發水災災害，同日10時發生地震造成複合式災害，市府團隊依據災情進行各式災害搶救演練。

此次演練更結合了「行動派遣119」App,充分運用指揮派遣、消防安檢、救災水源、化災決策等消防四大專業系統，並搭配自動導航、街景服務、維生管線、狹小巷弄、建築管理等圖像資料、毒性化學物質管理、道路挖掘、維生管線、醫療資源等功能；此外，更將各式救災救護車輛以衛星定位方式顯示在GIS圖像系統，並整合各行政機關重要資訊，讓救災人員即時掌握災害現場周邊的資源狀況

(中時 )