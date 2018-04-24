速戰速決！凱特王妃7小時出院的真正原因

2018年04月24日 14:27 中時電子報 何宜玲

威廉王子(左)和凱特王妃抱著他們的第3個孩子，開心地和大家揮手致意。(圖/美聯社)

凱特王妃產後神速亮麗現身媒體面前，引起全球皇室迷的驚呼，從她住院生下第3胎到離開醫院只有花了7小時，真的相當驚人。36歲的凱特王妃臉上沒有看出太多生產後的疲態，只有肚子微微隆起，但是她仍來相當開心的和威廉王子牽手亮相，興奮之情溢於言表。媒體報導，可以確定的是她完全沒有浪費時間，也沒有猶豫就選擇出院返家。

根據《讀者文摘》(Reader’s Digest)報導，英國皇室23日早晨傳來好消息，36歲的凱特王妃從發布入院消息以後，只花了7小時就讓自己再度回復到最佳狀態，走出醫院宣告完成卸貨任務。凱特王妃沒有讓大家等太久，大批守護在外頭的媒體和全球人民都一樣想在第一時間就看到可愛王子的模樣。

也許就是這個原因，凱特王妃在身心許可的情況下，沒有讓關心她的粉絲等太久，也沒有打擾醫院裡同樣身為產婦的民眾太久。因為凱特深知守候在醫院外頭的大家都很期待看到劍橋寶寶的可愛模樣，同時她也和每位母親一樣，渴望擁有更多和寶寶的相處時間。因此出院以後，就可同時滿足她和大家的願望，兩全其美。

此外，英國文化和台灣不太相同。台灣孕婦自然產以後，大約會在休養3天才出院，剖腹產的話一般是7天。《衛報》(The Gardian)報導則說，美國孕婦大約會休息2天出院，但是英國婦女則只有休息1天半左右，就會出院。因此其實像凱特王妃這樣的孕婦，並不算特例。

助產士護理長Louise Silverton說，如果產後的婦女可以在家得到良好醫療照護的話，那麼在產後5~6小時隨即返家，是非常正常的事情。

(中時電子報)