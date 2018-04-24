試委在大陸任教授？李選：屬榮譽職未兼職

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赴大陸兼職案延燒，監院接獲陳情指稱考試委員李選擔任大陸吉林大學與蘇州大學客座教授。李選今天發出聲明強調，吉林大學、蘇州大學客座教授頭銜屬榮譽職，並未兼職、兼課及支領報酬。

在教育部爆出「卡管」爭議後，教育部長吳茂昆上任不到一個星期，又被踢爆擔任東華大學校長期間，在美國設立公司向大陸申請應該屬於東華大學的發明專利，引發吳茂昆是否違法兼職和違法移轉專利權的爭議，監委高鳳仙說已申請另案調查。

監察院也接獲民眾陳情指出，試委李選擔任大陸吉林大學與蘇州大學護理學院客座教授，去年還曾赴中講學交流，並傳出許多試委都有同樣狀況。

李選今天發出聲明表示，他本人為國內護理界資深教授，任職考試委員之前，於民國96年即獲中山醫學大學姊妹校一吉林大學、蘇州大學屬榮譽職的客座教授頭銜，並未兼職、兼課及支領報酬，絕非兼職情事。

李選也強調，他從未有常態性、經常性、固定性與連續性的兼職或兼課事實，也從未支領酬勞。每次赴大陸參加兩岸學術交流與了解大陸考銓業務等活動前，都依規定循正式請假程序辦理。

根據公務員服務法規定，公務員不得兼職，僅可兼任教學或研究工作，但每週不得逾四小時，且須經服務機關許可。考試院秘書長李繼玄表示，人事室每年兩次請試委提報兼課情況，並沒人申請，就他所知，李選每年赴大陸都有申報，實際狀況會再做了解。

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