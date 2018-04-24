立委修法 促成立「警械使用鑑定委員會」

2018年04月24日 14:45 中時 周毓翔

有鑒於近年來警察人員使用警械，衍生出相關法律問題，造成社會輿論討論，國民黨立委林麗蟬提案修法《警械使用條例》，修法要政府成立「警械使用鑑定委員會」，協助警察人員執行職務時使用警械，若有致人受傷、死亡或財產損失者，應由警械使用鑑定委員會進行鑑定，並擬具鑑定報告，有爭議案件時，司法機關也可根據該委員會報告作為審判依據。

林麗蟬表示，警察人員用槍爭議層出不窮，屢屢上新聞版面，且第一線員警因擔心面臨司法調查訴訟，恐背負刑責或民事賠償，對於警械使用存有諸多顧慮，造成第一線員警執法嚴重困擾。政府應建立類似「車禍事故鑑定委員會」的「警械使用鑑定委員會」單位，詳細算出開槍致傷亡的責任比例，給予法院有真正權威性第三方機構。

前警大教授葉毓蘭表示，她在十幾年前就支持警械使用鑑定委員會的成立。把台灣的警械相關判決書拿去跟外國比對，就會發現台灣的法官缺乏實際用槍的專業判斷性。在台灣走法律訴訟時，就算找了刑事專家來提出證據，法官也不一定採信，逼著許多員警私下和解，讓警察用槍缺乏了公權力。

臺灣犯罪被害人人權服務協會劉承武說到，人體治療上也有不確定性，而醫療法裡有醫事審議委員會，來保障醫師在臨床上的裁量權。而警械使用鑑定委員會的成立也可以建立警察在執法上的裁量權。

台灣警察權益平等協會副理事長高振修表示，警察在執法時，需用短短的幾秒來判斷用槍時機。但是法院時常忽略了用槍的急迫性，希望警察用槍的教育以及用槍後的保障能夠盡快入法，不希望這種不必要的壓力犧牲掉警察合理用槍的權力，而忽略了民眾的治安。

警政署刑事警察局副局長馬振華表示，警械使用條例已經十多年尚未調整，警政署也提出修正版本，目前已送至內政部審議當中，而其中也有多元領域審議機制。若在員警使用警械後造成死亡或重傷，就會啟動調查。檢察官或當事人也可以主動提出行駛權，來啟動調查。

(中時 )