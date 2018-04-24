美國開公司疑雲 李艷秋：東華不知情 吳茂昆就是剽竊

針對在美開公司疑雲，李艷秋認為「只要東華不知情，吳茂昆就是剽竊。」(翻攝自李艷秋臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

吳茂昆上台不到一周，已五連發聲明澄清諸多爭議，但似乎所有謎團沒得到釐清，反而越描越黑。對於他被爆在美設立公司申請專利，資深新聞工作者李艷秋批評，只要東華大學不知情，他就是剽竊！她還挖苦吳茂昆，「不能接受台灣要透過中國申請專利」說法，就像阿扁被抓貪污說錢是建國基金，有異曲同工之妙。

吳茂昆遭爆在美國開公司，昨晚發了長長聲明稿，但真相大白了嗎？恐怕是越描越黑。《李艷秋的新聞夜總會》po文說，「美國詩沛恩公司在2015.8月成立，半個月後就向中國大陸申請專利，2017年12月拿到大陸專利，所謂的PCT到現在連個影子也不見，拿大陸專利真是急如星火啊！吳部長在大陸長期建立的人脈，應該發揮不少推力吧？」李艷秋嘲諷吳茂昆的說法，就像阿扁被抓貪污之後說錢是建國基金，有異曲同工之妙。

再者，吳茂昆在聲明指出，在美國的公司東華不知情，有了成果會將專利權返還校方。李艷秋覺得這點最嚴重，東華已出面確認專利權屬校方，不知吳茂昆在美國開公司，不知他去申請專利，校方從未將專利移轉給任何國外公司，將採法律行動護權。

李艷秋認為，「只要東華不知情，吳茂昆就是剽竊。」説以後返還給學校，那是被抓到後的說詞，要記住，大陸的專利權屬於吳茂昆的美國施沛恩公司，吳茂昆的太太已經收到百萬元股票，東華大學邊兒都沒沾上啊！

雖然吳茂昆在聲明中模糊帶過，承認太太是台灣施沛恩公司的投資人。李艷秋說，吳茂昆也把我們這些小民看得太簡單了吧？這家公司是不是也用了東華的專利呢？或者根本是一個人頭的洗錢單位呢？

(中時電子報)

文章來源：李艷秋的新聞夜總會

打臉吳茂昆！ 美官方資料：他是師沛恩共同出資人
吳茂昆緊急澄清PCT專利爭議 網批：鬼扯! 當大家3歲小孩
2天打掉4000劑 麻疹疫苗藥廠告… 認識人權反霸凌 學生誓不再當旁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。