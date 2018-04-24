美國開公司疑雲 李艷秋：東華不知情 吳茂昆就是剽竊

2018年04月24日 14:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

吳茂昆上台不到一周，已五連發聲明澄清諸多爭議，但似乎所有謎團沒得到釐清，反而越描越黑。對於他被爆在美設立公司申請專利，資深新聞工作者李艷秋批評，只要東華大學不知情，他就是剽竊！她還挖苦吳茂昆，「不能接受台灣要透過中國申請專利」說法，就像阿扁被抓貪污說錢是建國基金，有異曲同工之妙。

吳茂昆遭爆在美國開公司，昨晚發了長長聲明稿，但真相大白了嗎？恐怕是越描越黑。《李艷秋的新聞夜總會》po文說，「美國詩沛恩公司在2015.8月成立，半個月後就向中國大陸申請專利，2017年12月拿到大陸專利，所謂的PCT到現在連個影子也不見，拿大陸專利真是急如星火啊！吳部長在大陸長期建立的人脈，應該發揮不少推力吧？」李艷秋嘲諷吳茂昆的說法，就像阿扁被抓貪污之後說錢是建國基金，有異曲同工之妙。

再者，吳茂昆在聲明指出，在美國的公司東華不知情，有了成果會將專利權返還校方。李艷秋覺得這點最嚴重，東華已出面確認專利權屬校方，不知吳茂昆在美國開公司，不知他去申請專利，校方從未將專利移轉給任何國外公司，將採法律行動護權。

李艷秋認為，「只要東華不知情，吳茂昆就是剽竊。」説以後返還給學校，那是被抓到後的說詞，要記住，大陸的專利權屬於吳茂昆的美國施沛恩公司，吳茂昆的太太已經收到百萬元股票，東華大學邊兒都沒沾上啊！

雖然吳茂昆在聲明中模糊帶過，承認太太是台灣施沛恩公司的投資人。李艷秋說，吳茂昆也把我們這些小民看得太簡單了吧？這家公司是不是也用了東華的專利呢？或者根本是一個人頭的洗錢單位呢？

(中時電子報)