新竹漁人碼頭借鏡 舊金山完善3功能

新竹市長林智堅（右）24日率市府團隊參訪美國舊金山漁人碼頭。（新竹市政府提供）

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新竹市長林智堅24日率市府團隊參訪美國舊金山漁人碼頭，借鏡其成功的觀光漁港經驗。（新竹市政府提供）
新竹市長林智堅24日率市府團隊參訪美國舊金山漁人碼頭，借鏡其成功的觀光漁港經驗。（新竹市政府提供）
新竹市長林智堅（右）率市府團隊參訪馬林郡市政中心，會後馬林郡議員Damon Connolly致贈馬林郡市政中心手繪圖。（新竹市政府提供）

新竹市府團隊24日參訪美國舊金山漁人碼頭，由於舊金山市與新竹市都是親近海洋的城市，皆致力發展漁港觀光，市府以此為借鏡，將結合參訪經驗，讓新竹漁人碼頭升級為具備觀光、休閒與漁業功能的市政新亮點。

新竹市長林智堅近日率市府團隊至舊金山參訪，馬不停蹄展開5天行程，台北時間24日拜會馬林郡市政中心、請益舊金山灣區規畫與都市研究協會（SPUR），並與馬林郡議員Damon Connolly針對城市交通進行交流，分享綠色運具與大眾運輸規畫。

此外，市政考察團也參訪舊金山漁人碼頭，一行人走過遊艇停泊區、特色商店街，遠眺金門大橋與惡魔島。林智堅表示，將向舊金山漁人碼頭具備的商業設施、良好步行環境與多元休憩活動等特色取經，讓新竹漁人碼頭改頭換面。

市府指出，舊金山漁人碼頭有多元商業活動與特色餐廳進駐，並結合自然生態與觀光，設置平台供數百隻海獅休憩，成為風靡老少的最佳觀光大使，再加上旋轉木馬、海灣水族館等遊憩設施，舊金山漁人碼頭就算平日也能吸引人潮聚集，是全美第3大觀光景點。

產發處長吳甲天表示，市府近年共投入9.7億元打造新竹漁人碼頭，2017年完成國際風箏賽場整建，新竹市國際風箏節短短2天就吸引10萬人潮，近期魚鱗天梯完工再添打卡熱點，結合孩子最愛3大元素「溜滑梯、沙坑、水」的親子沙灘更聚集人潮，成為親子最夯景點。

而市議會上周也通過南寮旅遊服務中心出租經營案，後續將進行電梯及漏水等建築物整修，積極招商進駐營運，讓休憩功能更完善。

(中時 )

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