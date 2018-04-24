王妃產後7小時露面 她戳真相「那裡一定還在流血」

2018年04月24日 14:26 中時電子報 蔡曉婷

林可彤回憶自己去年產後7小時在做什麼。（圖／取自林可彤 Hope Lin臉書）

劍橋公爵夫人凱特昨(23日)誕下第三胎，並在產後7小時火速出院，以一身亮麗紅色連身裙與威廉王子合體露面。女星林可彤去年9月首度當媽、生下一子，今早她說看了王妃的新聞後開始回想自己產後7小時在做什麼，當時她在醫院整個人失溫發抖，見到凱特如此「不科學」的表現，林可彤直言：「她下面一定也還在流血」，吐露當媽辛酸。

看見凱特產後7小時神采奕奕現身的新聞後，令林可彤也開始回想自己去年生完7小後在做什麼，「我在睡覺，但下面還在流很多血，住在醫院的第一夜爬起身上完廁所，就整個人失溫冷到發抖，抖的程度連我要走回病床都覺得困難，然後像蝦子一樣卷在床上覺得好虛」。

林可彤更說，凱特王妃應該是在生完第5小時就安排造型師來幫忙洗頭、做造型，才能在2小時後亮麗走出醫院大門，並揭真相說：「她下面一定也還在流血，但外國人生3800克的小孩也可以沒有傷口」，「踩著高跟鞋揮揮手回家的同時，下面應該還有一大包產褥墊啊！難怪人家可以當王妃」。

又因文化不同，林可彤透露有英國的朋友曾跟她分享，懷孕初期異常出血時常求診不成，「因為他們覺得在滿12週以前的胚胎，只要留不住就是不健全，所以不用看，不用安胎」，最後並強調大家別質疑為何王妃不用坐月子，笑說：「說不定她一到家就躺著，躺一個月都不起來，只是她沒說而已」，其他當媽網友也認真分享自己有產後尿失禁等問題，讓粉絲忍不住直言：「為什麼他們看起來像是要去吃喜酒一樣，我們生完像剛逃難出來」、「王妃太強」、「民間媽媽辛苦了」。

(中時電子報)