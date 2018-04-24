議員、代表會副主席上演全武行 互告對方傷害

水上鄉代表會副主席賴振亮在臉書PO出傷勢畫面，指控縣議員王啟澧先出手打人。（取自賴振亮臉書）

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水上鄉代表會副主席賴振亮在臉書PO出傷勢畫面，指控縣議員王啟澧先出手打人。（取自賴振亮臉書）
水上鄉代表會副主席賴振亮在臉書PO出傷勢畫面，指控縣議員王啟澧先出手打人。（取自賴振亮臉書）

嘉義縣水上鄉代表會副主席賴振亮23日上午與嘉義縣議員王啟澧在代表會前因細故吵起來，雙方發生拉扯、毆打，事後賴振亮指對方先動手，造成他輕微腦震盪，驗傷後到水上派出所報案，強調「告到底」，王啟澧反擊對方惡人先告狀，「誰先動手交由社會公評」，同樣也提告。

賴振亮在臉書PO出多傷勢的照片，表示昨上午在代表會門口，王啟澧看到他，下車來理論，指責他深夜打到王家吵到家中的長輩，講沒兩句對方就動手，他為了防衛才出手反抗，現場至少有3名證人看到事發經過，指他被打到手肘、胸前挫傷，現在頭還在暈，不甘心對方吃人夠夠，才會提告對方傷害。

王啟澧反指對方先「糟踏人」，11點多喝完酒打到他家找在代表會擔任祕書的太太，害得家中兩老一整晚沒辦法睡，血壓都升高，他下車是想跟對方理論，被問到是否先動手？王啟澧說自己的手肘也被打傷，表示要讓鄉親來論斷，「看誰會先動手打人？」

至於爭執起因，主要是水上鄉代表會前主席日前因案被解職，剛當選的新任主席指示更換鐵門遙控器，規定只留一組遙控器，交由張姓祕書負責，結果賴振亮22日晚間11點多打電話要求祕書開門，他要進代表會辦公室拿行程，此事成了導火線，引爆整起事件。

賴振亮不滿地說，遙控器正、副主席都有一分是多年的傳統，指控對方陣營把門鎖換掉卻沒知會他，是呷人夠夠，且衝突發生後，派出所調監視器畫面，11點前的畫面都被刪除，「也太巧合了」，賴振亮懷疑有鬼，表示已請人想辦法修復檔案，「讓真相還原」。對監視器畫面消失，王啟澧說他不清楚怎麼回事，重申既然已提告，就交由司法來釐清。

(中時 )

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