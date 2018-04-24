扭轉少子化 衛福部規劃第3胎育兒津貼加碼千元

2018年04月24日 14:43 中時 張理國

行政院近期將公布少子化因應措施，其中衛福部研議，育兒津貼前2胎發放對象不變，但增加第3胎育兒津貼1000元，成為3500元。為鼓勵民拚第3胎，發放對象將降低排富門檻，一般民眾可望適用，但有民眾批評，「誰要為了那點錢再生第3胎」？

行政院長賴清德去年年終記者會提出生生不息政策，希望在2030年生育率提高到1.4人，並提出新的幼兒照顧津貼，但賴揆昨召開跨部會會議，衛福部建議增加第3胎育兒津貼，行政院發言人徐國勇表示，目前規劃前2胎發放對象維持不變，一般民眾可望受惠第3胎加碼的育兒津貼，有可能是2500元再加1000元，變成3500元。

徐國勇說，都市以外的幼兒園最低每月8000元，7000元，如果第3胎再多1000元，低收入戶家庭再加2000多元就可以上幼兒園，減輕家長負擔。

但家有新生兒的新北市李太太不滿，「誰要一直生啊？」為了那點錢再生第三胎，不符成本概念。

另外，徐國勇也說，未來將強制要求提幼兒園高老師薪資分年逐步調整待遇，首年提高15%，直到月薪2萬9000元，改善幼兒園師資水準，「當幼兒園準公共化後，相關設備、玩具、書籍都會要求跟上公幼水準，全面提高都市以外幼兒園的水準」。

徐國勇說，新的規劃方案近期可望對外說明，但賴揆還沒拍板定案。

(中時 )