地價調降地租卻未減 北市府挨批違法溢收146萬

2018年04月24日 14:41 中時 陳燕珩

北市今年初公布最新的公告地價，較去年平均調降6.12％，依照北市收費基準，地價調降應連動降低承租公用房地的使用費。不過，市議員戴錫欽發現，市府有8機關、15件公用房地承租案，並未依規定調降，等同違法溢收146萬餘元，他要求各單位盡快釐清狀況，立刻退還溢收金額。

戴錫欽24日在議會財建部門質詢指出，過去公告地價多是每年調漲，但今年調降了，依照北市市有公用房地使用收費基準，向承租人收取的房地費，應以當期公告地價為計算基準。對此，財政局長陳志銘表示「沒錯」，會選擇當期對民眾有利計算方式。

不過，戴錫欽卻發現，今年公布最新公告地價後，市府竟有8個機關、15案件，並未連帶調降房地承租使用費，共違法溢收146萬餘元。其中文化局在台創中心進駐松菸案溢收83萬餘元；信義區公所在信義公民會館C館房地租賃案溢收18萬餘元，產發局在花博天使生活館房地租賃案，溢收15萬餘元。

他還說，台北捷運公司租用給國光客運房地，租約明文記載，應以當期公告地價調整計收使用費，但北捷今年卻仍以2016年公告地價計收，導致溢收10萬餘元，他為此詢問北捷，對方竟稱是依簽約時的公告地價計收，明顯已違反契約，完全不合理。

陳志銘回應，這要回到個別契約來看，市府機關跟各單位簽約時，部分採固定租金，部分是浮動概念，依每年公告地價調整；但戴錫欽強調，這15案幾乎都是依照浮動地價來調整使用費，他要求各單位盡快檢視合約，若有溢收狀況要即刻調整，並回溯到今年的1月1日。

在場包括文化局、民政局、產發局、勞動局、客委會、北捷等代表都允諾，1周內會釐清合約內容，依照合約規範來辦理。

(中時 )