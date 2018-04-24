又是他！去年世大運開幕護欄　今帶頭衝撞中正一分局

2018年04月24日 14:45 中時電子報 張國欽

不滿年金改革版本不如軍人，退休消防總會、退休警察總會及退休公教總會23日、24日兩天在立法院、監察院及總統府周邊發起「警消不服從」集會遊行活動。24日上午抗議群眾欲衝進台北市政府警察局中正第一分局，與警方發生推擠衝突。中央社記者張皓安攝 107年4月24日

花蓮退休警員昨在陳抗活動涉毆4名記者，今日被中正一分局傳喚時，不滿收到通知書，與其餘抗議群眾包圍衝撞中正一分局，帶頭衝撞的人就是上過各媒體新聞的花蓮退警協會理事長李孟萍，他去年涉嫌在世大運開幕式鬧場，拉扯護欄、推擠警方，成為警方眼中的問題人物。

據自由時報報導，中正一分局從蒐證影像中，辨識出花蓮退警協會有3人昨色涉毆記者，李孟萍今早本來要帶隊坐公車回花蓮，得知協會成員收到通知書，竟直接帶隊從京站殺回青島東路，會同其餘抗議退警包圍衝撞中正一分局。

李孟萍控訴，中正一分局要找他們去「泡茶」、「不讓他們回花蓮」，是違法的舉動。但據悉，中正一分局僅發通知書讓3人簽收，並未強制拘留3人，更沒有制止李孟萍等人回花蓮。

李孟萍及退休警察總會理事長耿繼文，在現場遇到前中正一分局長、現任大安分局長周煥興，還當場嗆聲說：「我以前當分局長，你就我的警備隊長，你現在擺那甚麼臉」。態度十分囂張。

(中時電子報)