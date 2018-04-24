《時來運轉》單場暨場中投注 NBA首輪拚爆冷

2018年04月24日 14:51 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(4月24日~5月1日)

1.「超籃聯賽」：提供4場單場投注。

林書豪到SBL替弟弟所屬的富邦勇士加油打氣，為本次冠軍戰掀起一波高潮。目前雙方戰成1:1平手，本週能否有冠軍產生？台灣運彩提供單場投注一起關注。

2.「美國職籃」：視後續賽程提供單場或場中投注。

‧季後賽第一輪即將結束，除鵜鶘4:0橫掃拓荒者提早晉級外，不少組合打到難分勝負，台灣運彩將視後續賽程提供單場或場中投注。

‧「美國職籃2017-18球季總冠軍」投注賠率最低的前六隊：金州勇士1.75倍、休士頓火箭2.25倍、克里夫蘭騎士9.00倍、多倫多暴龍9.50倍、費城76人11.00倍、猶他爵士35.00倍。

‧「美國職籃2017-18球季東區冠軍」投注賠率最低的前四隊：多倫多暴龍2.05倍、克里夫蘭騎士2.75倍、費城76人2.80倍、波士頓塞爾提克16.00倍。

‧「美國職籃2017-18球季西區冠軍」投注賠率最低的前四隊：金州勇士1.55倍、休士頓火箭1.85倍、猶他爵士14.00倍、紐澳良鵜鶘15.00倍。

3.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

本週鎖定洛杉磯天使。大谷翔平熱持續延燒中，台灣運彩本週提供4/24(二)~4/25(三)天使作客同區第一且近期6連勝的休士頓太空人以及4/28(六)~4/30(一)主場迎戰近期狀態也不錯的紐約洋基，台灣運彩提供5場單場或場中投注，與消費者共同關心天使的近況。

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

少了陽岱鋼的讀賣巨人仍是消費者關注的日職球隊。近況不錯取得戰績3連勝的巨人，4/24(二)~4/25(三)將在主場迎戰戰績同為3連勝的中日龍。巨人是否有機會拉開彼此勝差，往前段班前進？關鍵賽事不可錯過。

5.「足球」：提供38場單場或場中投注。

‧「歐冠足球」：提供2場單場投注。

歐冠四強由拜仁對皇馬、利物浦鬥羅馬，拜仁與利物浦首回合先踢主場，皇馬與羅馬則是第二回合有主場優勢。但本季歐冠8強總共的8場比賽裡，先贏第一回合的4支球隊全數晉級，因此首回合自然是兵家必爭，絕對精彩可期。

‧「歐聯足球」：提供2場單場投注。

歐洲聯賽（也就是球迷暱稱的歐霸）4強首回合也在週中緊接著上演，兵工廠主場迎戰馬德里競技、馬賽主場對壘薩爾斯堡紅牛，雖然兵工廠與馬競之爭被視為冠軍前哨戰，但能夠打進4強的球隊絕對有一定的實力，決賽更是一場過隨時可能爆冷。哪兩隊能撐過4強會師決賽，誰都沒有十足把握。

‧「中北美冠」：提供1場單場投注。

中北美冠軍聯賽決賽第二回合，墨西哥傳統勁旅瓜達拉哈拉在首回合反客為主，以2：1擊敗主場的多倫多FC，第二回合只要在主場不敗，即可贏回隊史第二座中北美冠軍聯賽獎盃。屬於美職聯的多倫多FC是隊史首度爭冠，加拿大球隊從未在中北美冠軍聯賽封王，美職聯球隊上一次奪冠也已經是2000年的事情，多倫多FC能否締造奇蹟，週四早上9:30便見分曉。

‧「俄超足球」：提供3場單場與場中投注。

4/30(一)首度加開場中投注的俄羅斯超級聯賽。俄超聯賽在歐洲積分排名系統中名列第6，僅次於西、英、義、德、法等五大聯賽，而且落後法國不多，未來幾年有可能取而代之。下週一的比賽分別是聯賽排名第7的尤法，主場迎戰為保級掙扎的哈巴羅夫斯克；排名第10的莫斯科發電機，主場迎戰排名第9的喀山魯賓，兩隊差距只有2分，比賽將直接影響兩隊的排名；最後一場則是由排名11的格羅茲尼捷列克，主場對戰排名第6的烏拉爾。今年世界盃由俄羅斯主辦，這6支球隊雖然排名不高，但也各自擁有俄羅斯國腳級球員，正好是一窺俄超水平，認識俄羅斯足球的機會。

(中時電子報)