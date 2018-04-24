防範未然 竹市消防救援潛水隊2018成軍

2018年04月24日 15:01 中時 陳育賢

新竹市因近海域且諸多河川、湖泊分布，水域活動頻繁，市消防局率先全國培訓並將成立首支「消防專業救援潛水隊」，依潛水資歷及救援經驗遴選出17位潛水技能優異成員，規畫培訓3年後成立專業救援潛水隊，以因應水域救災、救溺及搜救任務。

新竹市消防局規畫培訓、成立首支消防專業救援潛水隊，並於2020年前辦理近、中、遠程潛水訓練計畫，近日開始進行2階段的潛水訓練，並赴墾丁後壁湖海域實施開放水域進階、救援潛水員訓練，強化救援潛水觀念及技能並取得救援潛水員證照。

之後將再移訓內政部消防署訓練中心進行公共安全潛水員訓練，建構組織及任務編組，並強化團隊水域搜救安全觀念及默契，同時取得公共安全潛水員進階證照。

消防局長李世恭表示，市政目標就是要打造最安全宜居的幸福城市，近年陸續向中央爭取經費，購買10套乾式防寒衣等潛水裝備及30套水域救援個人裝備供消防局救溺使用，消防局同時也加強潛水訓練，提升各種水域搜救技能，今年再成立首支「消防專業救援潛水隊」。

此次潛水隊培訓課程包括進階浮力控制、水底導航專長課程、深潛專長課程及夜潛專長課程，需通過這4項專長課程訓練測驗，並完成25次潛水記錄才能取得SDI（國際水肺潛水）證照，嚴格程度更勝其他潛水系統。

另外，這次「夜潛專長訓練課程」學員必須在夜晚時，在水下深度30米、水溫低於20度的低能見度環境進行訓練，更是對身理及心理恐懼的極大挑戰。

李世恭說，除依各年度期程推動竹市專業救援潛水隊訓練計畫外，尚需完成規畫竹市或支援其他縣市潛水搜救訓練與勤務，以及潛水裝備採購與統合維護管理制度，並在2020年完成遠程規畫階段培訓之後即具核發潛水員證照資格教練，將來得自主辦理新進消防人員潛水初訓並核發證照，師資內聘同時也能夠有效節省龐大鐘點費及其他訓練費用支出。

(中時 )