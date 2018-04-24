兒虐、高風險家庭分單位管？ 衛福部：未來統一窗口處理

2018年04月24日 15:42 中時 倪浩倫

我國2017年兒少虐待及疏忽通報案例為5萬9912人次，但開案率僅7％；衛福部指出，該數字包含「重複通報」，也同時涵蓋「家內」和「家外」的施暴，若扣除重複通報，單純的「家內施暴」開案率約2成，和國際數字差不多，此外，未來包括確定的兒虐、以及疏於照顧的高風險家庭，均會由各縣市開案中心來統一處理追蹤，盼能因而改善兒虐狀況。

林口長庚今舉辦研討會論壇，邀請「華人神探」李昌鈺博士到院演講；林口長庚兒童加護科主任夏紹軒說，據林口長庚統計，去年1~10月通報疑似兒虐案件共141人次，但最終僅4例遭到起訴，開案率不到3％，包括受虐兒陳述能力差、家人常隱匿不報，第一線醫護人員常未受過刑事司法教育，造成立即辨認兒虐傷勢、適當紀錄測繪傷勢與保存物證的能力較低，加上社工人員沒有立即訪視現場的公權力，都是國內兒虐案件開案率低的原因。

衛福部保護司代理司長林維言說，扣除掉重複通報，國內兒虐家內案件，開案率約2成「和國際差不多」；我國自2015年起，改以分類、分級、分流的方式來面對兒虐案件，包括將兒虐案件分成家內和家外，若是發生在學校的霸凌事件，社工也會評估「學校老師是否已有在處理」，讓社工人力發揮最大效率。

長庚兒童醫學中心副教授葉國偉說，我國的傳統文化，常認為管小孩並不等於虐待，但其實疏忽照料、言語暴力等都算是兒虐，此外，在美國，當懷疑有兒虐事件時，他們允許社工深入家庭進行探討，一旦確定、通報，更會立刻強制執行來介入與隔離，在國情的不同之下，如何有效保護我們小孩，值得大家深思。

現行制度下，有確切發生「兒虐」的家庭，會通報給各縣市家暴中心（家防中心），若屬於像是「疏於照顧」的家庭，則可能以「高風險家庭」來通報給社會福利中心；林維言說，在政府積極建構社會安全網的情況下，未來，各縣市會成立「集中開案中心」來統一處理，讓具有經驗的人來評估，並由具有公權力的公部門來進行強勢介入，盼能有效改善兒虐狀況。

(中時 )