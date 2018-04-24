安全優先！中市為清潔隊員開工受訓 安心為民服務

2018年04月24日 15:07 中時 盧金足

台中市政府環保局分3年聘用900名清潔隊臨時人員，今年第三年同樣經由公平的筆試與術科測驗，從近3400人中遴選出300名優秀新進人員，目前全市清潔隊員人數已達3910人，有效提升清潔戰力。新進人員報到後，立即接受3小時「新進人員一般安全衛生」教育訓練，由環保局傳授安全衛生工作守則及標準作業程序，將有效減少工安危害，提升市容整潔。

環保局指出，清潔隊是職業安全衛生法中，具有顯著工作風險的第一類事業單位，對於新進人員，環保局有責任教導正確安全工作觀念，預防相關工作危害。尤其平常的垃圾收運工作，其實藏有許多工安危害，如車輛、機具的碰撞夾捲，廢棄物包的切割噴濺，及臨路作業道路安全，都可能釀成職災事故。

對此，環保局訂有相關安全衛生工作守則及標準作業程序，開工第一天即藉由「新進人員一般安全衛生」教育訓練，不斷提醒新進人員作業安全，讓工安文化深植每位清潔人員心中；同時，也藉由一連串的專業技術指導，讓每名清潔隊員安心為民服務。

首批報到的葉姓臨時人員表示，能從近3400人中順利考上得來不易，且上工第一天就接受專業訓練課程，深入了解垃圾收運、廢家具清運、回收物分類、清溝、水肥抽運等工作項目內容，環保局除在課程中說明工作安全重點與小撇步，也叮嚀安全優先，讓自己相當有信心接受這份工作的挑戰。

(中時 )