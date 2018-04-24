婚攝只拍半身 新娘怒了！網：看完圖秒懂「專業」

婚攝拍的「半身照」讓新娘怒了！(圖/翻攝自爆怨公社)

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中時電子報
/ 綜合報導
新娘PO出新秘幫她拍的全身照。(翻攝自爆怨公社)

婚禮攝影是婚禮當天幫新人留下美好回憶的靈魂人物，不過一名女子在臉書PO照抱怨，因為新郎大力推薦，花了1萬5友情價，找某家電視台記者當婚攝，不料婚禮隔天，婚攝只用line傳了15張照片，讓她超傻眼，而且嫂嫂特地花7千元租禮服，合照竟然只有半身？不料網友看到照片後狂歪樓，反而大讚「記者專業！看完圖突然理解為何只拍半身照…」。

這名女網友在臉書《爆怨公社》發文指出，「上個月剛辦完婚禮，婚攝是由新郎的高中同學兼死黨負責，因為新郎大力推薦，說他有多專業多厲害，聽說在某家知名電視台當記者，接一個專題10幾萬起跳！給我們友情價15000…婚禮隔天婚攝用line傳了15張照片給新郎（這只是其中一張）看到照片當下我超傻眼，每一張色調都像這張一樣偏黃，而且我跟嫂嫂合照竟然就只有半身？？（為了保護我嫂嫂所以放貼圖遮臉）」。

網友看到照片後紛紛回應「新娘真的要全身照嗎？？」、「看完圖突然理解記者為何只拍半身照」、「記者也算專業，拍半身就對了！」、「術業有專攻，很棒、很寫實!!!」、「現場實況還原」、「記者守則第一條就是忠實報導」、「想看其他張…」、「以為是雙方家長合照…」。也有網友同情留言「才15張照片？也太少了吧！」、「幫QQ」 。

(中時電子報)

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新娘發文抱怨「半身照」。(翻攝自爆怨公社)
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