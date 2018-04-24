國道警雙亡》家屬招魂遲未得允筊 同僚淚喚：回家了！

2018年04月24日 15:18 中時 莊曜聰

2名員警家屬到場招魂。（莊曜聰攝）

由於遲未得到允筊，國道警察同仁也同聲呼喚，場面催淚。（莊曜聰攝）

司機蕭偉誌的家屬回到現場淚崩，花費20分鐘才招魂完成。（莊曜聰攝）

國道警察第四大隊新市分隊員警郭振雄、葉家豪23日執行取締違規勤務，2人與貨車司機蕭偉誌慘遭偏移車道的大貨車撞上身亡，3人家屬今天下午到事故現場招魂，變形的護欄及地面胎痕還能看出事發當時慘況，親屬聲聲輕喚「回家了！」眼淚再次決堤，場面哀戚，國道警方配合封閉路肩及外側車道，前後約40分鐘。

2名員警與司機的家屬在國道308K處，分成一前一後，放置香案、牌位進行招魂儀式，先由道士誦經超度，再由家屬擲筊接引，若不得亡者允諾就得再三重覆擲筊動作，員警郭振雄的家屬花5分鐘就完成儀式。

員警葉家豪妻子擲筊時一直得不到3次允筊，在禮儀師建議下還由2名幼女接手，但仍沒有結果，現場同袍見狀心中不忍，國道四大隊新營分隊長陳禎宗帶頭大喊「家豪，任務結束了，快點回分隊、快點回家陪老婆、孩子了！」熟識的女警也喊著葉警綽號「淡淡，回家了！」令人動容，花了10分鐘完成招魂。

司機蕭偉誌則花費最長時間，他的親人在現場泣不成聲，蕭妻一度癱軟在地，2名孩子跪地呼喊仍未獲得回應，家屬最後說「偉誌，快跟我們回家，我們就不哭了」，整個過程耗時20分鐘。

(中時 )