國道警雙亡》家屬招魂遲未得允筊 同僚淚喚：回家了！

昨日在國道308Ｋ事故中喪生的3人家屬，今天下午回到現場舉行招魂儀式。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
2名員警家屬到場招魂。（莊曜聰攝）
由於遲未得到允筊，國道警察同仁也同聲呼喚，場面催淚。（莊曜聰攝）
司機蕭偉誌的家屬回到現場淚崩，花費20分鐘才招魂完成。（莊曜聰攝）

國道警察第四大隊新市分隊員警郭振雄、葉家豪23日執行取締違規勤務，2人與貨車司機蕭偉誌慘遭偏移車道的大貨車撞上身亡，3人家屬今天下午到事故現場招魂，變形的護欄及地面胎痕還能看出事發當時慘況，親屬聲聲輕喚「回家了！」眼淚再次決堤，場面哀戚，國道警方配合封閉路肩及外側車道，前後約40分鐘。

2名員警與司機的家屬在國道308K處，分成一前一後，放置香案、牌位進行招魂儀式，先由道士誦經超度，再由家屬擲筊接引，若不得亡者允諾就得再三重覆擲筊動作，員警郭振雄的家屬花5分鐘就完成儀式。

員警葉家豪妻子擲筊時一直得不到3次允筊，在禮儀師建議下還由2名幼女接手，但仍沒有結果，現場同袍見狀心中不忍，國道四大隊新營分隊長陳禎宗帶頭大喊「家豪，任務結束了，快點回分隊、快點回家陪老婆、孩子了！」熟識的女警也喊著葉警綽號「淡淡，回家了！」令人動容，花了10分鐘完成招魂。

司機蕭偉誌則花費最長時間，他的親人在現場泣不成聲，蕭妻一度癱軟在地，2名孩子跪地呼喊仍未獲得回應，家屬最後說「偉誌，快跟我們回家，我們就不哭了」，整個過程耗時20分鐘。

(中時 )

報驗員遭貨櫃「夾殺」 宣告不治 台男大腿綁安毒 闖關韓國遭逮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。