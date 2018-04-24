抗議基地台害15人罹癌　住戶集體要求拆遷

基隆市七堵區瑪陵國小前的民宅頂樓裝設基地台，引起當地民眾不滿，質疑影響居民的身體健康還有孩童的學習能力，集體到瑪陵國小前陳情抗議，要求盡速拆遷。（張穎齊翻攝）

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基隆市七堵區大成街前後傳出有15人罹癌，當地居民質疑是瑪陵國小前的民宅頂樓所裝設的基地台導致，引起眾怒，向民代陳情要求拆除。（張穎齊翻攝）
基隆市七堵區瑪陵國小前的民宅頂樓裝設基地台，引起當地民眾不滿，質疑影響居民的身體健康還有孩童的學習能力，要求盡速拆遷。（張穎齊翻攝）
基隆市七堵區居民不滿瑪陵國小前的民宅頂樓裝設基地台，經立委蔡適應服務處會勘後，要求2個月內拆遷。（張穎齊翻攝）
基隆市七堵區瑪陵國小前的民宅頂樓裝設基地台，引起當地民眾不滿，質疑影響居民的身體健康還有孩童的學習能力，集體到瑪陵國小前陳情抗議，透過民代要求盡速拆遷。（張穎齊翻攝）

基隆市七堵區大成街1號瑪陵國小前，有住戶在頂樓提供通信業者架設基地台，周邊居民向立法委員蔡適應服務處連署陳情，該住戶頂樓設立基地台後，周邊已有15位居民先後得到癌症，位置又緊鄰住家和國民小學，希望有關單位與業者能夠遷移基地台。

立法委員蔡適應服務處今（24）日邀請國家通訊傳播委員會、各家電信業者、議員張耿輝、議員楊秀玉、議員蘇仁和特助林坤明、七堵區公所、瑪南里辦公處現場勘查，並向主管機關遞交連署書。

會勘現場，聚集了70多位大成街住戶，集體向國家通訊傳播委員陳述，該基地台一側緊鄰住戶、一側緊鄰學校。民眾反映，設置基地台的住戶又長期不居住於此，在周邊都是住宅的中間設立基地台，讓居民飽受身心壓力，不但影響身體健康，也影響孩子學習能力。

居民指出，根據「行動通信網路業務基地台設置使用管理辦法」第14條第2項，微型基地台8公尺內不得有高於天線之合法建物，周邊建物雖然沒有高過基地台，但是與基地台的距離，明顯在8公尺內。

由於現場民眾十分激動，張耿輝和楊秀玉也出面緩頰，希望居民給予主管機關說明和行政時間，以回應居民訴求。

立法委員蔡適應服務處副主任劉文得表示，居民的連署陳情，希望國家通訊傳播員會和各家業者可以妥善鑒納，並在2個月內遷移瑪陵國小前基地台，平息瑪南里居民對於電信基地台的疑慮。

(中時 )

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