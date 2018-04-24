台灣原生樹種成為台中花博外埔園區亮點

花博外埔園區的一期植栽作業進度已近80％，預計5月31日前完工。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時
外埔園區第一期植栽以喬木、灌木、地被植物等為主，多選擇台灣土生土長原生樹種。（圖／台中市府提供）

迎接2018台中世界花卉博覽會，農業局在外埔園區第一期植栽選種，強調以適地適種為原則，有約8成為台灣原生樹種，包含台灣海桐、台灣樹蘭、台東蘇鐵等，第二期將種植劍蘭、文心蘭、伯利恆之星等台中在地花卉，點亮園區景觀。

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，為讓園區綠意盎然，市府加速進行植栽綠化，其中外埔園區第一期植栽種植進度已近80％，預計於5月31日前完工。

農業局表示，外埔園區第一期植栽以喬木、灌木、地被植物等為主，為實踐永續生態理念，植栽選種強調適地適種，大多選擇台灣土生土長原生樹種，這些原生種隨著生長地區長時間演化，適應台灣本地地質、水文及氣候，因此種植原生種有利植物生長。

園區種植的原生樹種包括台灣海桐、台灣土肉桂、台灣黃楊、台灣枇杷、台灣樹蘭、台灣三角楓、台東蘇鐵等。

農業局長王俊雄指出，為降低季風吹襲對園區造成的影響，於園區北側以植栽複層林的手法設置防風守護林，保護園區草木，也設置攀果花廊等景觀綠化設施，美化園區景觀。

農業局將於第二期植栽作業種植草花，包括多色海芋、文心蘭、伯利恆之星、繡線菊、劍蘭等台中在地花卉，點亮整體園區。

目前外埔園區的一期植栽作業進度已近80％，預計5月31日前完工，二期則預計9月前完成，期盼透過不同樹種、草花的景觀規劃，展現花博植物的多樣性，讓世界看見台灣及台中的美麗植栽。

(中時 )

抗議基地台害15人罹癌　住戶集體… 大河戀淡水河紀錄片放映會 20部…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。