大河戀淡水河紀錄片放映會 20部好片免費看

2018年04月24日 15:43 中時 譚宇哲

新北市府今年舉辦「大河戀—淡水河紀錄片放映會」系列活動，5月4日至5月6日將移師淡水老街得忌利士洋行舉行，預計播映13場次、20部國內外紀錄片作品，包含紀錄金山小白鶴滯台故事的《小白鶴的報恩》、紀錄淡水河不同時期面貌的《悠悠蕩蕩淡水河》等，邀請民眾免費入場觀看。

「大河戀—淡水河紀錄片放映會」由新北市府與深耕紀錄片推廣的CNEX基金會聯手合作，透過呈現紀錄片的藝術性和多元性，傳遞台灣多元價值、環境關切與愛的故事，24日舉辦公布放映片單記者會，預告放映三大單元【感動無所不在】、【大城小事】和【顛覆眼界】共20支國內外紀錄片。

新聞局長張其強說，新北市已有府中15紀錄片放映基地，此次特地選在淡水老街的得忌利士洋行放映紀錄片，除了饒富人文氣息，也希望在板橋、淡水這一南一北的2處發揮1+1大於二的效果，讓民眾一整年都有紀錄片觀賞的好去處。

「大河戀—淡水河紀錄片放映會」13場次皆免費入場，前30名上活動通(ACCUPASS)網站報名成功者，憑報名序號還可至現場兌換CNEX製作的精美筆記本1份，片單及詳細資訊請上新北市紀錄片系列活動官方部落格http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

(中時 )