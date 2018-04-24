連過四關！明德中學奪辯論賽冠軍

明德中學高一學生參加中、英文辯論競賽，分別奪下台中市冠軍、中區高中組第二名，表現優異。(林欣儀攝)

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僅花費一個半月時間蒐集資料與練習，明德中學6名學生參加台中市辯論競賽，針對政府是否應遷都台中等議題與其他26所學校參賽隊伍辯論，連勝四場並順利奪下第一名，師生相當振奮，此外，該校另6名學生參加英文辯論賽也奪下中區第二名，六月將挑戰全國賽。

參加中文辯論的江竣丞、吳聿青、謝雨彤及林冠秀、林昀萱、黃貞晴說，在是否遷都台中題目中，藉由台中基礎建設不足與國防安全等面向進行反面論述，接著又針對台中人口密度太高且環境惡化等面向作正面論述，連續擊敗對手、獲得勝利。

而在另個「高中生是否應評鑑老師」題目，學生引用禮記、以儒家觀點指出這樣的作法太不尊師重道做反面論述，同樣獲得勝利。吳聿青說，以前從未參加過辯論活動、也沒學過，決定參賽後，花費許多時間在網路、論文等各方面蒐集資料，之後做論述，感覺自己寫作能力增強不少，不但流暢且更具邏輯性。

同樣就讀明德的林俐彤、賴采葳、柯岱佑及游土磊、潘冠霖、林廷瀚參加英文非政策辯論中區高中組，以「廁所清潔是否應外包」為題做論述，分別透過清潔劑對學童的影響、清潔廁所可培養學生品格教育等方面論述，奪下第二名，六月將進入全國競賽。

校方指出，明德中學多年來沒有成立辯論社團，今年首度參加辯論競賽，學生利用課餘時間收集資料、相互討論，終於奪得好成績，未來考慮成立辯論社，盼培養更多相關人才。

(中時 )

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