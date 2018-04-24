台語文創意園區下月5日揭牌 彰縣府號召「台語家庭」

2018年04月24日 15:46 中時 謝瓊雲

洛津國小附幼可愛的小萌娃們又唱又跳展現學習台語文的成果。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷(左起)在記者會中頒發感謝狀給前縣長暨台語文創意園區籌備處主任委員周清玉。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府24日在縣府中庭舉辦「講台語真歡喜─台語家庭」記者會，呼籲更多親子加入「阮兜講台語」在家講台語的行列。（謝瓊雲攝）

全台第一個台語文創意園區將坐落在彰化八卦山上的舊成功營區，下月5日正式揭牌。（謝瓊雲攝）

全台灣第一座台語文創意園區，坐落在彰化八卦山上的綠色環境學習營地，將於下月5日正式揭牌啟用，彰化縣政府24日在縣府中庭舉辦「講台語真歡喜─台語家庭」記者會，呼籲更多親子加入「阮兜講台語」、在家講台語的行列。

彰化縣長魏明谷指出，縣府積極活化運用舊成功營區，日前成立綠色學習營地，委由大葉大學打造環境教育認證場所，緊接著將結合台語文創、保存台語文學與藝術，未來營區不僅是台語文學習中心，也是休閒遊憩、了解彰化淺山生態與風光的最佳場所。

台語文創意園區籌備處主任委員周清玉表示，未來將與文化局攜手合作打造園區，收錄許多台語文作品、歌謠、書冊，和布袋戲、歌仔戲等戲曲短片，也將多多舉辦台語文相關活動；她也呼籲家庭成員在日常生活中盡量使用台語，讓孩子有學習台語文的環境。

中教大進修推廣部主任許可達表示，很多人認為講台語的人比客語、原住民語等其他語言更多，卻不知台語文的內在文化正在流失、質變，他也直言連電視台主播的台語都不道地，缺乏專業正統的培訓，導致多數人已習於用國語的思考邏輯來說台語，令人憂心。

「講台語真歡喜-台語家庭」包含三個項目認證活動，只要完成任一項目即可成為「台語家庭」成員。認證活動1：將家庭成員在用餐或家庭活動時錄製成影片，並於影片中一起高呼「講台語真歡喜，台語家庭我愛你」，之後再將影片上傳至「台語文創意園區粉絲頁」；認證活動2：參與「台語家庭藝文活動」打卡回覆。台語家庭藝文活動共有:台語影歌戲影片欣賞、台語劇團合唱團演歌會、彰化青年向前行─熱音大賽、園區寫生比賽、生態研習等，此認證活動為將參加台語家庭系列活動的打卡截圖相片，回覆於「台語文創意園區粉絲頁」；認證活動3：則是接受關懷電台訪談錄製台語家庭影片即可認證為台語家庭並由關懷電台自行抽獎。

(中時 )