優酪乳對身體好？國健署：每天不應超過2杯

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廣告中，業者常會宣稱優酪乳「對身體好」，衛福部國健署表示，優酪乳確實是補充蛋白質、鈣質的選擇之一，部分產品也有通過健康食品認證，具特定保健功效，但也做出提醒，因製成過程會產生酸味，業者常會添加糖來改善風味，民眾攝取時，得避免因喝過量而體重上升，每天攝取量以1.5~2杯、亦即360~480c.c.為佳。

根據衛福部食藥署「食品營養成份資料庫」，每100毫克的全脂濃稠發酵乳（優酪乳），含有蛋白質4.1克，以及鈣質90毫克，確實可做為補充蛋白質及鈣質的選擇，不過，也有許多業者在廣告中，大力塑造優酪乳「對身體好」的形象，讓民眾懷疑「是真的嗎？」

國健署表示，部分市售優酪乳通過健康食品認證（小綠人標章），其產品的菌種特性經科學證實，確實具有特定的保健功效，像是改善胃腸功能、輔助調整過敏體質、骨質保健功能、護肝功能、調節血脂功能等。

只是，國健署提醒，因為優酪乳是在牛乳或羊乳中，加入乳酸菌並經發酵製成，會產生自然的酸味，為了迎合大眾口味，部分市售優酪乳在製作時，會加入較多的糖，也使得熱量較鮮乳來的高；國健署建議，民眾每日的原味乳品攝取量，應以1.5~2杯（360~480ml）為佳，避免因攝取到過量的糖和熱量，造成體重上升。

(中時 )

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