好心被雷親！女里長好心供借住 小夫婦竟搬空倉庫

2018年04月24日 15:56 中時 鐘武達

你家就是我家！彰化1名女里長好心將房子提供給年輕的謝姓夫婦借住，不料，夫婦竟把「里長家當成是自己家」，不僅偷偷搬走倉庫裡的器具與小禮品，甚至還大方拿來作為餽贈親友的禮物，短短2個多月幾乎就將倉庫「清空」，讓里長好生氣。

里長報警偵辦後一度要原諒，但《竊盜罪》屬非告訴乃論，且謝姓夫妻也失聯，全案彰化地檢署依法起訴，彰化地方法院24日判處夫妻各拘役50日與20日。

林姓女里長平時關心弱勢，目前是某弱勢社團理事長，她表示，20多歲的夫妻是女兒的同學，家境不好，2015年12月兩人帶著才滿月的孩子從南部到彰化，沒有地方住，因女兒說情才將做為倉庫的2層鐵皮建築的1樓整理後供兩人居住，還好意要對方「當自己的家，不要太拘束」。

沒想到，謝姓夫妻竟真的「就把我家當成他們家」，里長說，隔年2月某日她為了辦活動到倉庫找器具，眼前「空景」讓她嚇一跳，原有的23箱「衛生紙」、6箱「垃圾袋」、3個「快速瓦斯爐」、3800條「抹布」等等都不翼而飛，就連成人紙尿布、洗碗精、筷子等也不見了。

女里長表示，報警追查後才查出是家裡「養了2隻老鼠」，很心寒，尤其是，除了警方起獲證物謝姓夫婦才承認犯行，多數不見了的物品 ，兩人就都否認。

里長更生氣的是，這對夫婦偷東西自己用不打緊，竟然兒子滿月親友登門送禮時，也是拿倉庫裡的物品當回贈的禮物，當南部的父母、親戚來，也是大包小包帶回去。

(中時 )