中市府邀自由女神燈光設計師 打造南區光廊

2018年04月24日 15:57 中時 盧金足

台中市議員邱素貞（左三）關切南區「頂橋仔新公地」規畫無障礙人行景觀天橋、歷史展示光廊、階梯劇院等，啟用12年來缺乏維護管理，爭取市府改善再現風華。（盧金足攝）

台中市區也有天空步道！這座位在中興大學前的「頂橋仔新公地」，規畫有如天空步道的無障礙人行景觀天橋、歷史展示光廊、階梯劇院等，但啟用12年來缺乏維護管理。建設局長黃玉霖24日與市議員邱素貞會勘表示，將力邀美國自由女神像燈光設計師周鍊，創作台中第一個天花板的壁畫，邱素貞建議以3D彩繪活化空間，恢復城市光廊亮點，讓城市難得的大型天空步道成為新地標。

台中市府2006年斥資5000多萬元興建「綠川下游週邊環境改善工程」頂橋仔新公地，營造1200多坪綠地空間，與自行車道系統相連結，提供居民與學生舒適安全的休閒空間與通學途徑，但歷經12年來，包括空中地景公園、歷史展示光廊、階梯劇院及槌球場缺乏管理，甚至淪為街友暫棲之所，環境髒亂，遊客卻步。

黃玉霖說，該處原本由中興大學代管，市府介入溝通後，將收回由建設局自行管理，並結合雕塑裝置藝術、城市光廊等設計，串連圖書館等資源，發揮地方觀光效益。

黃玉霖勘察後指出，當初設計時，使用的材料、燈具等問題，未來會加速整體設施的整修，包括鏽蝕部分，重新油漆、補強。

「將邀請美國自由女神像的燈光設計師周鍊，重新規畫城市光廊！」黃玉霖說，以仿羅馬式的天花板壁畫，創作台中第一個天花板壁畫，增加亮點，並將過去燈光，汰換成具耐久、環保的LED燈具，營造安全又浪漫的氛圍，為綠川下游營造令人驚艷的風景。

市府將力邀全球知名燈光設計師周鍊，被譽為國際照明先驅，作品包括美國自由女神、北京頤和園、馬來西亞吉隆坡雙子星大樓，位在台南的奇美博物館及雲林北港朝天宮都出自這位國際燈光設計大師之手。

邱素貞希望將頂橋仔新公地打造成一個城市光廊，結合3D彩繪，讓「頂橋仔新公地」重新活化，與中興大學相互輝映，成為南區的一個新亮點，吸引更多的遊客來拍照、打卡。

建設局正大力推動「台中之心」計畫，串連草悟道、美術園道、忠明園道、興大園道、東光園道、興進園道至育德園道，以及科博館、國美館、健康公園、東峰公園、大智公園、旱溪媽祖公園、中正公園，成為環狀綠帶，有如一條「翡翠項鍊」。

黃玉霖強調，頂橋仔就是串連「翡翠項鍊」的焦點，從草悟道騎腳踏車到頂橋仔，可以很快到台中火車站，形成一個環線，躋身南區新亮點，如能再獲周鍊燈光設計加持，也為南區增加國際級的光彩。

(中時 )