MLB》連2戰爆炸後 田中將大回神克雙城

田中將大找回身手，飆6.2局好投率隊勝出。(美聯社)

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中時電子報

田中將大去年狀況起伏，今年開季依舊如此，連投2場優質先發，近2戰卻都爆炸，不過他經過短暫迷航後，總算找回身手，今(24日)在主場39249名球迷面前迎戰雙城，投出6.2局失1分好投，率隊14比1斬獲三連勝，田中本季第2勝入袋。

今天賽前，田中近2場共投10局責失13分，自責分率暴漲到6.45；尤其他容易挨轟的狀況，遲遲無法解決，今年4場場場都有被打全壘打的紀錄。不過，此役他威風八面，只被打3支零星安打、失掉1分，用91球完成6.2局投球，飆出5K、送2保送，本季首次沒被打全壘打。

連2場投不好，田中不想多想，盡可能把想法變單純，執行計畫，今天也做得很好。《紐約郵報》記者金恩(George King. III)指出，田中的其中一個計劃，是善用內角速球，這也確實發揮效果；田中也說，今晚的速球控球，堪稱本季最棒，這也讓他能更有效率的投指叉球跟滑球。

連同田中這1勝，近3戰洋基先發投手戰績3勝0敗，自責分率僅1.37，表現相當傑出，也讓牛棚得以喘口氣；田中此役投了6.2局，加上比分拉開，洋基只用2名後援投手，就順利收下勝果。洋基總教練波恩(Aaron Boone)直言，要讓牛棚投手休習，關鍵就在先發投手要展現水準。

洋基牛棚去年自責分率3.34，為聯盟第三佳；今年陣容大致沒改變，自責分率卻退步到3.95，牛棚止不住失血的狀況，今年經常發生。波恩表示，牛棚是球隊占優勢的一環，但他明白得讓他們休息，不能狂操操到壞，「這場打線得了很多分，讓我們能溫存強力牛棚。」

(中時電子報)

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