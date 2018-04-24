機捷通車滿周年 房仲業：中壢環北站最搶手

2018年04月24日 16:12 工商 龍益雲

機場捷運通車滿1周年，已大幅提升「北北桃」生活圈的發展，台灣房屋今 (24)日公布所統計機場捷運線去年桃園市境內13站房市交易熱度，環北站占市場88％最搶手。

台灣房屋統計機場捷運桃園市境內13站去年成交最熱5大排名，除環北 (A21)站最受民眾搶購，依序為老街溪 (A22)站高鐵桃園 (A18)站、中壢車站 (A23)、庚醫院 (A8)站。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，依過去經驗來看，只要捷運經過的路段，多少對周邊房市發展與房價支撐有具正面影響，A21站位在中壢中豐路與環北路交叉口一帶，緊鄰海華遠東SOGO商圈、中壢高中文教區，這兩地5年內新成大樓平均房價分別每坪在33萬元至35萬元、25萬元。

江怡慧指出，A21站近中壢火車站匯集人潮與帶動商業活動，自新生路到高鐵桃園站約10至15分鐘，在五楊高架道路全線通車，到中豐北路上高架車程也只需3分鐘，未來也將有機捷網絡加持，相對人潮的牽引力更為強勁。

台灣房屋海華直營店長黃啟東說，海華商圈以新生路、元化路及環北路為主要幹道，除近火車站，SOGO商圈也是中壢、觀音、新屋及平鎮4區的主力消費市場，更是南桃園市商業最發達、消費最密集的地方，許多高單價店面依附SOGO百貨商圈，群聚在九和二街、三街、五街、六街，也有許多大型金融機構行庫設點，還有許多知名豪宅座落其中。

台灣房屋中壢捷運直營店長許瀚文建議，喜歡近捷運、純住宅區的民眾，能選擇素有中壢市文教區的中壢高中、高商一帶，這裡除環境單純清幽，還有公園綠地加持，距商業氣息濃厚的海華商圈也只有3至5分鐘車程，區內也有中壢新明觀光夜市、光明公園、老街溪步道等，距A21站約800公尺。

至於A22站，則有桃園市首件設定地上權的基地案，也近SOGO商圈與大同商圈，還有正面老街溪河岸的特殊景觀，江怡慧分析，機捷向南延伸到中壢車站將全線通車，將讓機捷網路更完整，加上桃園市捷運綠線、鐵路地下化等題材助陣，對南桃園房市有加乘效益。

熱度第三名的A18站，受惠機捷開通讓許多國內外的商務客便利很多，台灣房屋青埔直營店長彭成貴強調，高鐵桃園商周遭目前在捷運站領航 (A17)站、A18站、桃園體育園區(A19)站的社區受到購屋客喜愛，自住型買方偏好總價帶在1,200萬元至1,600萬元的3、4房帶1個車位的產品，也有不少買方偏好透天別墅型產品，屋齡舊一點也不介意。

(工商 )