高鐵南延屏東再議 縣府抨擊教授戲謔言論

2018年04月24日 16:13 中時 潘建志

針對交通部23日審查「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」，做出擇期再審議決定，屏東縣政府24日召開記者會，強調屏東人要的是「交通平權」，並抨擊淡江大學運輸管理學系教授張勝雄在會議中，把左營站改成「高屏站」的戲謔言論，是傲慢的歧視。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，張勝雄在會議中認為高鐵南延「運量高估」、「不可行」，甚至說出「如果屏東只是在意是否有一個高鐵站，那不如把高雄左營站改成高屏站」，這種「何不食肉糜」的說法讓人震驚且遺憾，「是專家學者該講的話嗎？」

他說，3年前高鐵新增苗栗、彰化、雲林3站時，張勝雄曾唱衰是壓垮高鐵財務最後一根稻草，但高鐵營運卻屢創新高，去年收入創紀錄，推翻他的評估。所以高鐵南延運量高估、不可行的言論顯然是「先射箭再畫靶」，對屏東有失公允。

他也提出台鐵局統計，屏東線運量連續5年正成長，去年載客數突破850萬人次，創下9年來新高，可見屏東的確有軌道運輸需求。大台北有板橋、台北、南港3個高鐵站，還有台鐵、捷運，張教授出門可享受便捷交通，但可曾想過屏東鄉親的不便？

他強調，屏東是六都外第二大縣，有83萬人口，長期交通權利被中央忽視。縣府尊重專家學者的意見，以國土計畫高度爭取高鐵南延，未來可延伸至台東，建構環島高速鐵路運輸，提升台灣的競爭力。

爭取高鐵到屏東聯盟也發出聲明，呼籲政府對於高鐵屏東站應該要有區域均衡的前瞻遠見，考量設站地點的營運量，規畫出最佳路線並盡速核定動工。

(中時 )