「卡管」第二集 徐欣瑩：部長三天就任 校長三個月無法上任

2018年04月24日 16:05 中時電子報 張怡文

吳茂昆上週接任教育部長，各界關切他將如何處理台大校長遴選爭議。對此，民國黨主席徐欣瑩說，潘文忠請辭教育部長後，2天就找到新部長人選，3天就上任，但台大作為台灣學界的龍頭，卻長達3個月沒有校長，已對台灣學術界造成寒蟬效應，應儘速依法聘任管中閔，不要讓民主走回頭路。

徐欣瑩說，依《大學法》規定，教育部只能對國立大學遴選委員會選出來的人選進行「適法性監督」，也就是「不得增加法律所未規定之限制」；若遴選過程沒有違法，就應予聘任。這項規定不但是秉持大學自治的精神，在實務上，教育部在遴選階段就已參與遴選，如有任何爭議應該在遴選時提出，而不是在完成遴選後才用各種理由拖延不聘任。

至於前教育部長潘文忠所提出管案的多項「爭議」，徐欣瑩認為，這些所謂「爭議」遠不是司法上所稱的證據，沒有理由以此拖延聘任管中閔。她擔憂，教育部這番卡管，已造成學界的寒蟬效應，恐使言論堡壘的學術界受到箝制，傷害台灣民主。

徐欣瑩說，潘文忠請辭後，政院兩天就找到接任人選，3天就上任，台大是台灣各大學的龍頭，卻竟然超過3個月沒有校長！這樣的情形不應該在民主國家出現。她認為，針對管案，教育部已多番要求遴選委員會解釋，又要求台大召開校務會議，這些台大都已照做，教育部還是不滿意，又要召開所謂的「跨部會專案小組」，這樣的做法不但前所未聞，且根本沒有法律依據，教育部不應踐踏民主，做最壞的示範。

(中時電子報)