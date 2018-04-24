美百名退將聯名上書國會 對候任CIA女局長提出質疑

候任中情局局長吉娜·哈斯佩爾，遭到多名軍隊退役將領圍剿。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner）報導，總統川普（Donald Trump）日前提名原二把手、副局長吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel）接掌中情局（CIA）後，哈斯佩爾過往多年的「豐功偉業」也逐漸被美媒挖出，發現她長期對囚犯採用水刑等虐待刑罰，藉此取得關鍵資訊。

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這讓不少人感到憂慮和害怕，百餘名來自美軍各大軍種的退役將領，選擇聯名上書，呼籲聯邦參議院（the Senate）應鄭重審核她的過往，確認哈斯佩爾是否有資格職掌美國情報系統。

共和黨籍聯邦參議員蘭德・保羅，是少數公開表態反對哈斯佩爾接掌中情局的議員。（圖/美聯社）

公開信連署人出自美軍5大軍種，即海陸空軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊（United States Coast Guard），包括前美軍參謀長聯席會議主席（Joint Chiefs of Staff）、前海軍陸戰隊總司令、前駐歐洲部隊總司令等共109名重量級退將，聯名信中表示，應審查哈斯佩爾過去參與中情局轉移、關押和審訊嫌疑人的程度，一旦發現她曾參與虐囚或銷毀關鍵證據時，應該即刻否決對她的任命。

根據國會認定，中情局所用非法審訊手段包括水刑、模擬處決和剝奪睡眠。事實上，從911事件、美國開始大規模反恐後，中情局就多次傳出「虐待囚犯」的新聞，雖然也曾公佈備忘錄檔澄清，但相關的傳聞始終無法讓人信服。如今包含蘭德・保羅（Rand Paul）等、已有兩名共和黨籍的參議員，已公開反對哈斯佩爾出任中情局長，讓局長任命恐成成為未來參議院的拉鋸戰。

現年61歲的吉娜·哈斯佩爾，出生於肯塔基州，父親是一名美國空軍。吉娜畢業於路易斯維爾大學（University of Louisville），取得語言和新聞學雙學士學位。1985年進入中情局工作，擁有多年海外派駐的歷練，曾駐紮過衣索比亞、中歐、土耳其和中亞地區，據傳她曾在泰國的祕密監獄中，以酷刑偵訊、折磨不少蓋達組織（Al-Qaeda）的成員。2013年被前任局長布倫南（John O. Brennan）提拔為副局長一職，直到不久前局長出缺，再被川普提名，有望成為中情局有史以來首位女性局長。

(中時電子報)

文章來源：108 retired military officers urge Senate to probe CIA nominee Gina Haspel's ties to torture

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