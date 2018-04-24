再造台灣之光！長興醒獅團勇奪世界獅王賽冠軍

2018年04月24日 16:36 中時 李其樺

今（24）日上午呂師父醒獅團在基隆市立文化中心表演，博得在場民眾鼓掌喝采。（李其樺攝）

今（24）日上午呂師父醒獅團在基隆市立文化中心表演，博得在場民眾鼓掌喝采。（李其樺攝）

長興醒獅團勇奪世界獅王賽冠軍

基隆長興呂師父醒獅團今年4月初代表台灣赴馬來西亞參加世界獅王大賽，勇奪世界冠軍，龍獅團日前載譽歸國受到熱烈歡迎，基隆市長林右昌盛讚呂師父醒獅團是台灣之光，也是基隆的驕傲，並親贈匾額給予鼓勵。

今（24）日上午呂師父醒獅團在基隆市立文化中心表演，團員陳育承和張俊緯分別擔任獅頭手和獅尾手，在梅花樁跳上跳下，展現各種高難度動作，博得在場民眾鼓掌喝采。

陳育承今年24歲，國小6年級因為家境不好，加入醒獅團成為團員貼補家用，卻在不知不覺間，慢慢喜歡上舞獅這門傳統技藝，這次比賽他們每天花3個鐘頭練習，能夠為台灣奪冠非常高興。

與陳育承搭配的獅尾手張俊緯說，從小師父教導團員十分嚴格，無論功夫或做人品德均十分要求，由於舞獅團沒有固定練習場地，平日無論晨昏晴雨、颱風天都得在戶外練習，希望政府能夠重視舞獅這門傳統技藝。

團長呂美吉表示，長興呂師父醒獅團已成立超過一甲子，在國內外各項舞獅比賽屢獲佳績，早在2008年舞獅團就為台灣拿過世界冠軍，也是台灣醒獅團在國外拿到的第一個冠軍。

呂美吉說，今年4月初帶領醒獅團遠赴馬來西亞參加世界獅王比賽，與9國29支隊伍同場競技，競賽項目為梅花樁和傳統地獅，歷經5天的激烈角逐中脫穎而出，拿下「王中王」的榮耀，當國歌在馬來西亞主場響起，為國爭光的感動充盈在每位團員心中。他也希望政府能多重視舞獅技藝，提供國內醒獅團適合的練習場地。

(中時 )