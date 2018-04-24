賴揆：新南向已逐步有進展成果

2018年04月24日 16:35 中時 張理國

行政院長賴清德下午在臉書上貼文，強調他今天聽取新南向政策執行簡報，在各部會近兩年來的努力下，逐步取得進展與成果。不管是在貿易、投資、工程輸出、觀光、文化、學術交流等，都有顯著的增加，期許各部會在「雙向、多元、雙贏」的原則下推動新南向政策。

賴揆表示，新南向政策是蔡英文總統新經濟政策的三大方向之一。新南向政策的推行，不但有助於拓展對外關係，整備國家能量參與區域經濟，對於台灣產業結構轉型、提供經濟發展新動能，深化與新南向國家合作的夥伴關係，共創雙贏，都具有積極效益，也符合國家發展利益。

賴揆說，早上聽取新南向政策執行進度的簡報，在各部會近兩年來的努力下，逐步取得進展與成果。不管是在貿易、投資、工程輸出、觀光、文化、學術交流等，都有顯著的增加。在會中我也強調，新南向政策要成功，除了持續強化執行能量，更要秉持「雙向、多元、雙贏」的三個原則，因在地理位置上，台灣本就位於大東南亞區域中，台灣經濟的發展與新南向國家相互影響，且息息相關。

此外，賴揆也期勉部會首長，務必要以更開放的思維，進行各種嘗試，協助台灣的企業與人民，解決在新南向國家中所面臨的各種困難，包含排除投資障礙、爭取公平競爭的機會、提供技術、資金與人力等奧援，讓我國企業、民眾，可以得到各項資源並協助解決問題。

賴揆邀集行政院政務委員鄧振中、經濟部、交通部、教育部首長多人，聽取政院經貿辦新南向政策執行進度。據了解，相關成果中以觀光層面成長最大，去年新南向18個國家來台觀光人數達228萬人，比前年大幅成長27.65％，來台最多的是越南觀光客，計有38萬人次，成長95％；去年台灣前往新南向18國觀光的人數也達247萬人，比前年成長10.77％。另外，為協助業者爭取新南向國家大型公共工程商機，政府計畫推出1000億元以上專案融資金額，並補貼利息差額，提供業者奧援。

(中時 )