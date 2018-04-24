為何蔡英文好拚民調還是慘兮兮 林濁水突破盲點

高雄市長陳菊接任總統府祕書長。（資料照／王錦河攝）

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中時電子報

總統蔡英文近日密集曝光，但民調並未隨之水漲船高，反而持續下滑。前民進黨立委林濁水分析判斷，真正的原因有兩點。

總統蔡英文近日動作頻頻，先是以超規格任命高雄市長陳菊接任總統府秘書長，接著再飛往非洲史瓦濟蘭拚外交；期間還開了數次國安會議，另外尚有登艦視察海軍作戰演習。然而，這樣密集的曝光，並未挽回她失去的民聲。「台灣民意基金會」調查，蔡英文的正面評價持續下滑，剩下32％；負面評價持續攀升，達到了49％。

縱然有6成民眾認為，陳菊對總統未來整體施政有幫助，但民調依然矛盾地下滑。究其原因，前民進黨立委林濁水投書《自由時報》分析指出，蔡英文當初任命賴清德為閣揆時，大家非常振奮，但隨即發現總統的表現並無改善。因此，民眾自然會將總統與秘書長兩人的評價脫鉤處理。

其次，林濁水認為，民眾對閣揆的工作多有認識，但秘書長就不同了，過去少有發生什麼不同變化，自然給不出多少肯定。這並非代表民眾對「總統府秘書長」有眼不識泰山，反而是發現了秘書長的職權其實是空的。

據報導，林濁水推測，由於「憲政體制的羈絆」，以及蔡英文氣勢低迷，最後可能的結局便是，無論蔡英文和陳菊願意與否，陳菊將會逐漸成為干預不了什麼大政的內務總管，但是能在「輔選」上有所發揮。否則，將不僅是菊上蔡下而已，而是兩人俱下。

(中時電子報)

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