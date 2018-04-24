2018年04月24日 16:36 中時 沈揮勝

大卡車裝貨的情形。（沈揮勝攝）

今年送製加工預定為120公噸。（沈揮勝攝）

手採梅果經過篩選，裝簍運送龍眼林福利協會烘製烏梅。（沈揮勝攝）

梅子夢工廠篩選梅果作業。（沈揮勝攝）

廠區篩選狀況。（沈揮勝攝）

梅子夢工廠挺龍眼林作公益 增量委製烏梅

經濟不景氣、社會贊助與資縮水，連帶也影響到公益社團運作。以幫助貧弱、獨居老人送餐而聞名的龍眼林福利協會，也難免遇到類似窘況，信義鄉梅子夢工廠今年特別增量委託該協會代製烏梅，運製青梅量上看120公噸，預計可以為龍眼林帶來150萬元粗收益。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正表示，與龍眼林福利協會為長期協力夥伴，每年平均運送約50至60公噸的梅果，委託他們以傳統工法烘成烏梅，並加工產製「精強烏梅汁」、「七天六夜烏梅汁」系列飲品，非常受歡迎，成了梅子夢工廠最具指標性的產品之一。

日前獲悉該協會因捐款、贊助與社會資源縮水，公益運作遇到困難，去年甚至傳出百萬資金缺口，必需另闢財源。梅子夢工廠為以「與協力夥伴攜手共榮」思維，將今年運送委製青梅的量倍增到120公噸，預期可為該協會帶來150萬元的粗收益，紓解部分困難。

張勝正指出，除了提供龍眼林福利協會代工烘製之工資收入，另也藉此消化掉一部分當地烘製烏梅所需的耗材，有消化就有收入，間接活絡龍眼林社區經濟。

梅子夢工廠店長、信義鄉長史強夫人張景馨指出，最近1個禮拜來，大貨卡每天在梅子夢工廠的廠區進出；農會員工忙著挑選以手工採摘的中、大規格優質梅果，然後裝簍上車，運往中寮鄉烘製加工，總量已超過10大卡車。

(中時 )