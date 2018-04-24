林聰賢：閒置外籍漁工　5月投入荔枝採收

2018年04月24日 16:37 中時 楊騰凱

農委會主委林聰賢今日召開記者會表示，為化解農業缺工，農委會5月起會先試辦閒置外籍漁工上岸務農，投入荔枝採收，6月則會開放南向國家青年來台灣農村打工度假，至於是否要引進農業外勞，可交由9月辦理的全國農業會議討論，凝聚各界共識。

林聰賢表示，部分外籍漁工可能因休漁而閒置，目前農委會正與勞動部協調細節，開放閒置漁工上岸務農，預期今年南部荔枝將豐收，荔枝都要人工採收，到時可能會出現大缺工的問題，因此，農委會希望漁工務農5月就能試辦，協助荔枝採收，在管理方面，第一階段一定會採團進團出方式辦理，不會一開始就讓漁工自行出入，以免管理亂了套。

林聰賢指出，農委會另也與外交部等單位討論，研擬開放新南向國家年輕人到台灣農村打工度假，目前已鎖定越南、菲律賓、馬來西亞及泰國等4個國家，初步會給每國各200個名額，並採事前審查把關，最快6月開始試辦，同時新南向國家也多需要台灣農業技術服務，也希望台灣年輕人可以過去開拓市場。

此外，農委會今宣布，第6次全國農業會議系列活動全面啟動，本月起將在全台各地舉辦「地方草根會議」，傾聽在地心聲，接著會再分成漁業、林業、農糧、農村、畜牧等5個主題舉辦「焦點座談」，廣泛蒐集各界意見後，最後匯集於9月7日及8日舉行的「全國農業會議」當中討論，上次舉辦全國農業會議已是2003年，當時是為了因應台灣加入WTO對台灣農業帶來的影響進行討論。

林聰賢表示，台灣農業如今面對氣候變遷、加入CPTPP等挑戰，很多議題盼透過全國農業會議得到聚焦，而且農業面臨人力老化，缺工勢必也將是會議關注的焦點之一，改善方案包括引進農業外勞、輔導青年回鄉，或是以機械自動化耕種，但到底哪一項方案才有效，仍舊需要各界提供意見來討論。此次全國農業會議也開放網路提案，只要有2000人附議就可成為正式議案。

(中時 )