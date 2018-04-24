堅持裸退！游錫堃推辭的7個職位

前行政院長游錫堃。（中時資料照）

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中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/郭瓊俐

民進黨新北市長人選，2位行政院前院長蘇貞昌與游錫堃的「王爺之爭」已落幕。先前表明自己沒有參選意願的游錫堃，為了強調不忮不求的態度，在觀音山硬漢嶺上說出，蔡總統曾經託人給了6個職位，但他都婉謝，希望維持老百姓身分，回歸農夫本色。

被問到曾婉拒哪6個職位時，游錫堃堅決不肯透露，反而引述宜蘭第一位進士楊士芳、抗日先烈蔣渭水等人的故事，表示宜蘭人傳統上，就是有強烈的文人精神和不做官的骨氣。

據了解，蔡英文就任總統後，除了邀請游錫堃擔任總統府資政外，也提出過證交所董事長、台電董事長、台糖董事長等重要的職位，對游錫堃相當禮遇。

6個職位中，除了資政是無給職，其他都是企業規模龐大、資源豐富且高薪的位子，游錫堃一個都沒有接，看在黨務人士的眼裡，的確有骨氣。一位黨內高層開玩笑說，「如果給我證交所董事長的位子，只當半年我都願意。」

游錫堃幕僚表示，游錫堃沒有接任資政，是因為4年前和他一起為新北市長選舉打拚的黨內前立委，很多人到現在都還沒有職務，他的團隊夥伴們沒有工作，他也不能當官。至於其他國營事業董事長職位，游錫堃唯一思考過的是台電，如果能推動國家能源政策，對國家長久發展有幫助，他願意考慮；但經過詢問了解，發現台電董事長一職，無法在國家整體能源政策訂定上發揮功能，因此也婉拒。

游錫堃近日婉拒的第7個職務，當屬新北市長參選人。他在硬漢嶺上已經說明，曾在1月23日與民進黨主席蔡英文見面，他當時表達不選；因為自己從未說過要參選，也沒有黨中央勸退之說。…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

(中時電子報)

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