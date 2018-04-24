陸測試隱形斗篷 大增殲-15等普通軍機戰力

2018年04月24日 16:52 中時電子報 楊幼蘭

中國正在非隱形戰機上測試「隱形斗篷」，以協助它們躲避雷達偵測。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，參與相關專案的中國研究人員說，要是這項技術研發成功，將迅速提升軍機的戰力。

然而，也有人說，這項技術很難量產，而且閃避的雷達頻寬有限，並需要結合其他設備，才能真正發揮效果。

相關技術使用了「超材料」（metamaterial），而這種組合層由類似積體電路的微構造所組成。它能改變無線電波在其表面上反射的方式，創造鬼像，或把在雷達上的回波降到最低，更有效地隱藏戰機。

這「超材料」是由江蘇省東南大學毫米波國家重點實驗室所研發，一位研究團隊成員證實，它已在瀋陽飛機工業集團進行測試。

這名研究人員不願透露測試場地與測試的軍機，但瀋飛打造的非隱形戰機包括殲-11與殲-15。近年來其他國家，尤其是美國也積極投入，致力研發讓軍機隱形的技術。

而多年來，中國政府資助了許多研究團隊，以研發所謂的「隱形」技術。然而，至今還沒有公開報導顯示，這類「超材料」有廣泛的應用。不過，相關的研究人員透露，中國的相關研究才剛起步，正設法進行更多應用。

據海外估計，解放軍現役戰機中約有20架殲-20隱形戰機，以及約1,500其他戰機。而以新型超材料升級既有非隱形戰機，可以大幅提供中共空軍戰力。

然而，西安電子科技大學應用物理系主任韓一平說，光靠超材料無法讓戰機在雷達前隱形。她指出，要來無影去無蹤，還要低反射空氣動力學設計，以及離子化粒子斗篷等廣泛戰略配合。

此外，她指出，超材料極難量產，而在戰鬥中，相關技術需要能承受高熱與衝擊，這意味為了可靠性，必須犧牲部份性能。韓一平說，目前相關技術只能在某些無線頻寬內發揮功效。

(中時電子報)