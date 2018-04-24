有錢也買不到麻疹疫苗 議員批備量不足

2018年04月24日 16:44 中時 陳燕珩

全台陷入麻疹恐慌，北市議員許淑華指出，全台已有22例麻疹確診案例，民眾人人自危，但如今在台北市卻是有錢也打不到自費疫苗，她批評，中央跟地方對於疾病緊急應變措施太消極，早在麻疹疫情爆發當下，就應即刻補足自費疫苗，怎會中央呼籲施打、地方卻備量不足？

對此，北市衛生局疾管科長陳少卿強調，北市從疫情爆發以來，一直有掌握公費、自費疫苗存量，只是這段時間迅速被施打完，到今天北市已無存量，昨晚中央也召開會議，接手控管全台自費疫苗，優先給公布的5類對象優先施打，疫苗不足部分需由中央進口分配，並非地方政府權限。

許淑華指出，北市每年公費麻疹疫苗平均有4.8萬劑，現還剩約1.8萬劑，需符合資格才能接種；而全台自費疫苗每年約4萬劑，以抗體最低的32到36歲人口來看，全台約有187萬人、台北市21萬人，也就是光一個台北市，人口就超過全台現有自費疫苗的5倍。

她進一步說，衛福部疾管署23日發布新聞稿，呼籲麻疹感染的高風險族群應優先施打，並指出1981年以後出生的成人應優先接種，也在網站公布各疫苗接種位置，北市尚有11處可施打，但民眾實際打電話詢問，卻發現全部缺貨，有錢也打不到。

許淑華批評，中央跟地方對疾病緊急應變措施太消極，面對麻疹風暴，政府單位應建立完整應變機制，疾病爆發當下就應即刻補足自費疫苗量，而不是中央發新聞呼籲施打、地方卻備量不足，一問三不知。她要求，針對自費一木不足狀況，市府應立即購置疫苗提供施打，降低民眾恐慌，讓真正需要的人確實接種，才能避免更嚴重的疫情爆發。

陳少卿解釋，北市一直都有公布自費麻疹疫苗的醫療院所，4月13日後持續監控存量，21日還有75家可施打，但到24日僅剩3家，且已回報全數用完，中央疾管署也在昨天掌握全台所有自費疫苗，列出5類優先施打對象，包括北北桃醫學中心急診醫療照護工作人員、桃園機場工作人員等。

她強調，上周六北市有與疫苗廠商聯繫，但因疫苗採購需進口，目前已由中央統一掌握，北市沒有權限自購，基於防疫一條鞭的原則，需等待中央分配。

(中時 )