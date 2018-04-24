「毒菇」怕了？蜜月文劇情超展開！娘家硬起來

2018年04月24日 16:57 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

有網友在臉書發文抱怨「蜜月旅行除了婆婆，連小姑也要跟」沒想到劇情超展開，PO文曝光後，小姑竟要求刪文，娘家氣不過反而硬起來再掀一波，PO文的表哥霸氣安慰「若蜜月旅行要妳自己出錢就別去了，妳婆家是吃定妳娘家沒人，我請妳跟阿姨去沖繩玩，雖然跟澳洲或西班牙差很多，但至少妳不用自費！」

表哥再度公開對話紀錄。(翻攝自臉書《爆怨公社》)

表哥再度公開對話紀錄。(翻攝自臉書《爆怨公社》)

表哥再度公開對話紀錄。(翻攝自臉書《爆怨公社》)

表哥再度公開對話紀錄。(翻攝自臉書《爆怨公社》)

本報稍早報導，有網友在臉書爆料，蜜月旅行還有比婆婆跟去更慘的，就是連小姑也要同行，更扯的是，因為老公要幫婆婆、小姑出旅費，老婆得「自費」。PO文曝光後，沒想到又有後續，小姑要求刪除「蜜月文」，發文的表哥則繼續在《爆廢公社》PO文強調「又沒揭個資何必刪？」、「表妹夫說，他們本來就協議財務分開，所以我表妹自付旅費是合理的？真的合理嗎？算那麼清楚？」

「蜜月文」續集再度引起網友熱議，紛紛留言「毒菇也會怕丟臉？」、「妳最好以後蜜月也把妳婆家的人一起帶去」、「要不要連行房一起跟？」、「這麼想去，自己去很難嗎？」、「娘家硬起來」、「嫁過去的女兒也是寶貝」、「媽寶、毒菇何其多!」、「這個男的比較適合娶飛機杯」。

(中時電子報)