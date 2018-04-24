以木易毒老樹遭殃 檢警破獲山老鼠集團

2018年04月24日 16:51 中時 呂筱蟬

檢警破獲盜採珍貴林木的山老鼠集團。(警方提供)

大溪、龍潭、楊梅分局等員警組成專案小組，經過半年蒐證監控，檢警在23日一舉破獲以陳姓嫌犯為首，共16人組「天道盟天德會復興組」，涉嫌盜採肖楠木樹瘤等珍貴林木，並查扣盜伐工具、贓物肖楠木、獵槍、無線電及毒品安非他命等贓、證物。

經查，陳嫌等人以復興區之住處為據點，從2014年開始在桃園復興區光華、嘎拉賀部落山區一帶專門盜取國家珍貴林木變賣。

其犯案手法是由陳嫌提供盜伐所需之鏈鋸機、汽油、機油等工具，以及窩藏山區所需白米、豬肉、泡麵等糧食，在山區紮營建立前進基地。陳嫌會自己帶隊或指派成員盜伐肖楠木樹瘤，因為樹瘤價值較高、搬運方便且易於銷贓。

作案期間，集團成員會以可監聽警用頻道的無線電，監聽警方勤務動態，以規避警方查緝，得手之後，用汽車載運珍貴林木下山途中，會先派遣成員以機車充當「小蜜蜂」查探前方是否有警察設置的路檢點，以規避攔檢，相當狡猾。甚至，集團成員犯案時會攜帶獵槍防身，遇有警方或林務局人員查緝，極有可能持槍拒捕，使員警在查緝上更具危險性。

陳嫌銷贓後會將所得財物朋分成員，甚至會用林木換取等價毒品分給成員，過往盜伐得手的扁柏、檜木、肖楠木等珍貴林木超過500公斤以上，公告價值約新台幣100多萬元。

23日檢警兵分16路，順利將危害復興地區之天道盟天德會復興組陳嫌及成員一共16人查緝到案，全案經偵訊後，依違反組織犯罪防制條例、森林法、毒品危害防制條例、刑法竊盜、贓物及電信法等罪，移送法辦。

(中時 )