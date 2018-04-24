印度中止與俄合作的FGFA戰機 幾十億打水漂

2018年04月24日 17:03 中時電子報 江飛宇

印度與俄羅斯長期合作進行的第五代戰鬥機計劃FGFA可能正式宣告失敗，印度已經在這項計畫中投下了11年的光陰與無數金錢，因此被外界稱「投資完全打了水漂」。FGFA的破局並不算意外，過去兩年來一直都有拆夥的風聲，主要是因為雙方在資金和技術層面有重大的歧見。

詹氏防衛網(Jane’s Defense) 報導，印度空軍已經決將FGFA計劃無限期擱置，印度國家安全顧問阿吉特．杜瓦爾(Ajit Doval)和國防部長桑傑．米特拉(Sanjay Mitra)已經在今年2月向俄羅斯官員通知此一決定，因此可信度很高。至於未來印度空軍的新戰機該如何決定？可能會以採購俄國現有的Su-35，甚至自己再開一個自製未來戰機計畫。

印度希望FGFA能夠同時滿足下一代空防需求，並且將印度的航空工業一併提升，為此他們以每年5億美元的大手筆投入進去，可惜巨大的投入卻沒有相應的回報，FGFA的藍本就是俄國的T-50戰機(如今正式編號為Su-57)，但是T-50的研發並不順利，原本預計2012年定型量產，然而至今都還不算完成。

而且Su-57的綜合性能也讓印度方面懷疑，雖然號稱是第5世代戰機，並且具有匿蹤外型與效果，但是各種分析顯示，Su-57的匿蹤外型不全面，特別是它並未使用S型進氣道，在正面角度時，發動機扇葉會成為主要的雷達反射源。印度退役空軍將領曾批評Su-57在匿蹤效果上完全比不上美國的F-35。

一張Su-57的整備圖，看的到進氣口裡的發動機扇葉，證明Su-57沒有S進氣道設計，這將會大幅增加雷達反射率。(圖/網路)

除此之外，真正匹配Su-57的發動機還在設計中，目前所使用的土星AL-41F渦扇發動機，在可靠性和品質上還存在一些問題，平均修理時間（TBO）大約為1,000小時，實在稱不上好，而計畫中新的發動機可能要到2025年才能完成。

第三個問題是，Su-57目前的設計還缺乏模組化維修概念，可能會使日常維護更加耗時且成本高昂，必須送回俄國原廠，這也會阻礙印度所希望的「當地維修」理想，這對印度想要提升自主航空能力幫助不大。

最後是飛控軟體的問題，印度堅持要取得俄式戰機的程式碼，而且包括未來升級的版本，這個要求對俄羅斯來說實在強人所難，因為這些用於控制飛機各種系統的程式碼是技術關鍵。據稱，俄羅斯最終同意分享，但前提是印度必須將資金貢獻增加到70億美元，印度果然被這個數字嚇到，最終停止了計畫。

這不是印度第一次中止研發專案，他們的軍事採購以及研發計畫常常因為政治腐敗或者派系爭執而中止。印度又推動了先進中型戰機(Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA)，準備與西方國家合作，希望在2030年完成。

(中時電子報)