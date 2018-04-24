帶著創意點子來發光！ 新北創力坊新創團隊招募中

2018年04月24日 17:32 中時 葉書宏

新北創力坊第7期進駐團隊「酷鳩科技」開發Muro Box智慧音樂盒。（葉書宏翻攝）

新北市政府打造「新北創力坊」今年邁入第8期，不僅提供創業過程所需的專業課程、業師輔導、資金媒合及市場拓展等多元資源，還有24小時包水包電包網路的創業環境，讓創意點子可以不受時間、空間限制盡情激盪，市府歡迎有創意的熱血新創團隊踴躍報名。

經發局長張峯源表示，新北創力坊已累計培育7期共126組新創團隊，並成功協助團隊獲得超過1億元資金挹注；同時各期團隊在國際殊榮、技術升級、市場拓展與資金募集等都有相當傑出的表現。

新北創力坊一直秉持將團隊視為家人的精神，積極推出客製化的輔導，並以低廉的費用提供24小時全天候包水包電包網路的創業空間，讓創意點子不斷電持續發光，也歡迎有創意的新創團隊踴躍加入新北創力坊的大家庭。

第7期進駐團隊「酷鳩科技」給予創力坊高度肯定，創辦人馮振祥表示，透過創力坊提供的客製化、多元化業師輔導，再結合新北在地產業製造能量，團隊已成功於進駐期間解決產品的機構設計問題。

另外，「Bananny托育小幫手」創辦人高幼軒也表示，在進駐期間除透過創力坊人脈串聯，與「漸強實驗室」共同研發「Line機器人」，成功拓展保母的線上媒合服務，促成關鍵技術升級，並成功申請到國發天使基金，也在接受輔導業師建議後，重新調整社群經營策略，成功強化主要服務對象的黏著度。

經發局表示，創力坊位於捷運台北橋站，總計有50席共同工作空間及5間獨立辦公空間，此次招募將提供25席共同工作空間及4間獨立辦公空間；每期進駐6個月期間內，共同工作空間費用不到5000元，獨立辦公空間則為3至5萬元，第8期進駐團隊申請期間至5月11日止，歡迎有興趣的新創團隊踴躍報名。

交大產業加速器中心主任黃經堯表示，針對新創團隊經常面臨的問題，新北創力坊提供各類創業基礎課程及業師輔導等全方位服務資源，協助團隊突破思考盲點、激發創新概念及優化營運模式，並積極透過新創交流等多元活動，幫助創業者串聯人脈資源、資金與媒合產業合作。

後續也將持續強化與國際新創資源的鏈結，提供更多新創公司邁向國際舞台的機會，朝國際加速器的角色前進。

(中時 )